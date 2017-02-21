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18:19 (мск), источник: УНИАН

Гройсман заявил, что в стране начинается новый этап экономического роста

Украина переживает новый этап экономического восстановления и роста, несмотря на то, что внутри страны и за ее пределами есть много «желающих помешать» этому процессу, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Источник: УНИАН

«Нам пытаются помешать, создавая искусственные кризисы и барьеры. Как только начинаешь решать проблемы, сразу находятся желающие помешать, — сказал Гройсман. — Сейчас в стране начинается новый этап экономического роста. И нам снова хотят помешать. Потому что хотят в определенном смысле побороться за власть. А надо бороться за Украину. И к борьбе за Украину я готов», — сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 грн за доллар. Международные финансовые организации и кредитные агентства оценивают потенциальный рост экономики Украины на уровне 2−2,5%.

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