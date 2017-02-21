На Украине рассчитывают продолжить передачу заключенных из Крыма в Киев

Ранее замминистра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Украина и Россия договорились о передаче Киеву 3 марта 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму.

«Мы можем перейти и к следующим шагам. И те, кто на тот момент (присоединения Крыма к РФ — ред.) находились в местах несвободы на территории Крыма, и по отношению к которым вынесены приговоры украинскими судами, если они пожелают отбывать наказание в других местах на материковой части Украины, что и у них появится шанс и возможность повторить все то же самое. Раз удалось сделать это один раз, значит можно сделать и еще», — заявил во вторник РИА Новости представитель омбудсмена Украины Михаил Чаплыга.