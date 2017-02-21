США частично упростили высылку нелегальных иммигрантов

Меморандумы расширяют число иностранцев, на которых может распространяться процедура упрощенной депортации. Эта процедура раньше применялась к лицам, задержанным менее чем в 100 милях от границы и находящимся в США менее двух недель.

Теперь речь идет о всех иностранцах, которые нелегально прибыли на территорию США и не могут доказать, что прожили в стране по меньшей мере два года

Теперь речь идет о всех иностранцах, которые нелегально прибыли на территорию США и не могут доказать, что прожили в стране по меньшей мере два года

Кроме того, планируется ужесточение политики, известной под неформальным названием «хватай и отпускай», когда нелегальных иммигрантов отпускали на свободу в случае задержания, если в их отношении назначено разбирательство иммиграционного суда.

При этом в меморандумах не говорится о каком-либо ужесточении политики в отношении сотен тысяч молодых людей, которых незаконно ввезли в страну родители. Многие из этого поколения выросли в США, получили в этой стране образование и считают себя американцами, однако де-юре остаются нелегальными мигрантами, которых теоретически можно в любой момент депортировать из страны.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ «о защите США от терроризма», который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие. Первая апелляция также не дала результата. На прошлой неделе администрация Трампа отказалась от дальнейшего разбирательства и дала понять, что вместо защиты прежнего указа президент подготовит новый документ, где учтет возражения суда.