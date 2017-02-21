Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
14В США прошла самая престижная выставка собак
19:14 (мск), источник: Informburo.kz

Правительство утвердило снижение ставок по обязательному медицинскому страхованию

Поправки в законопроект по обязательному медицинскому страхованию презентовал в Правительстве министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Источник: Informburo.kz

По его словам, предлагается введение новых категорий плательщиков и категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство. Правительство одобрило поправки в законопроект, сообщает сайт primeminister.kz.

Установлены следующие сроки и размер взносов. Государство начнёт отчислять взносы в Фонд обязательного медицинского страхования с 1 января 2018 года в размере 3,75% от объекта исчисления взносов государства; с 1 января 2019 года — 4%; с 1 января 2022 года — не менее 4%, но не более 5% от объекта исчисления взносов государства.

Работодателей обяжут вносить отчисления в Фонд ОСМС с 1 июля 2017 года. Сначала в размере 1% от объекта исчисления отчислений; с 1 января 2018 года — 1,5%; с 1 января 2020 года — 2%; с 1 января 2022 года — 3% от объекта исчисления отчислений.

«Минздрав предлагает также установить взносы самостоятельно занятого населения; для граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков (неактивные лица, трудоспособного возраста) с 1 января 2018 года в размере 5% от одного МРП», — сказано на сайте.

Поскольку Фонд будет выступать в качестве единого плательщика как в системе обязательного медстрахования, так и в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, Минздрав предложил исключить функции по осуществлению закупа услуг по оказанию ГОБМП из компетенции местных исполнительных органов.

«В целом, законопроект охватывает основные моменты, позволяющие нам обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, в том числе обязательного социального медицинского страхования. Реализация законопроекта предусматривает сокращение расходов республиканского бюджета», — подчеркнул Елжан Биртанов.

О снижении ставок отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования Елжан Биртанов впервые заявил 16 февраля. О том, что нужно знать об обязательном медицинском страховании в Казахстане, можно прочитать здесь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правительство утвердило снижение ставок по обязательному медицинскому страхованию
Путин посмертно наградил Виталия Чуркина орденом Мужества
Володин попросил правительство отозвать устаревшие законопроекты
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
США частично упростили высылку нелегальных иммигрантов
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Отстранение российских лыжников от соревнований оставили в силе
В Барселоне полиция открыла огонь по угнанному грузовику с газом
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фотографий В Ульяновске снова сфотографировали полноприводный вариант будущего 3,5-тонного грузовичка семейства «Карго»
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь