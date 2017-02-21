Правительство утвердило снижение ставок по обязательному медицинскому страхованию

По его словам, предлагается введение новых категорий плательщиков и категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство. Правительство одобрило поправки в законопроект, сообщает сайт primeminister.kz.

Установлены следующие сроки и размер взносов. Государство начнёт отчислять взносы в Фонд обязательного медицинского страхования с 1 января 2018 года в размере 3,75% от объекта исчисления взносов государства; с 1 января 2019 года — 4%; с 1 января 2022 года — не менее 4%, но не более 5% от объекта исчисления взносов государства.

Работодателей обяжут вносить отчисления в Фонд ОСМС с 1 июля 2017 года. Сначала в размере 1% от объекта исчисления отчислений; с 1 января 2018 года — 1,5%; с 1 января 2020 года — 2%; с 1 января 2022 года — 3% от объекта исчисления отчислений.

«Минздрав предлагает также установить взносы самостоятельно занятого населения; для граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков (неактивные лица, трудоспособного возраста) с 1 января 2018 года в размере 5% от одного МРП», — сказано на сайте.

Поскольку Фонд будет выступать в качестве единого плательщика как в системе обязательного медстрахования, так и в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, Минздрав предложил исключить функции по осуществлению закупа услуг по оказанию ГОБМП из компетенции местных исполнительных органов.

«В целом, законопроект охватывает основные моменты, позволяющие нам обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, в том числе обязательного социального медицинского страхования. Реализация законопроекта предусматривает сокращение расходов республиканского бюджета», — подчеркнул Елжан Биртанов.

О снижении ставок отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования Елжан Биртанов впервые заявил 16 февраля. О том, что нужно знать об обязательном медицинском страховании в Казахстане, можно прочитать здесь.