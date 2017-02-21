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19:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Фирташа взяли под стражу после решения суда об экстрадиции в США

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, в отношении которого суд в Вене принял решение об экстрадиции в США, во вторник взят под стражу в здании Верховного земельного суда, однако, не в рамках этого решения, сообщает австрийское информ-агентство APA со ссылкой на прокуратуру.

Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. После оглашения решения Фирташ вышел из зала в сопровождении адвокатов и сотрудников полиции, которые в большей степени занимались сдерживанием журналистов.

При этом, по информации суда, в минувшую пятницу, 18 февраля, в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну.

По данным агентства, основанием для задержания олигарха стал именно испанский ордер.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

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