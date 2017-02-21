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19:11 (мск), источник: 365info.kz

Повышать пенсию будут в три этапа — Дуйсенова

Министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова рассказала о повышении пенсий в 2017—2018 годах.

Источник: 365info.kz

В начале 2017 года солидарные пенсии выросли на 9%. Следующее повышение ожидается 1 июля, сообщила министр.

«На первом этапе, с 1 июля 2017 года, размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размеры базовой пенсии будут повышены на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн человек. При уточнении бюджета для этих целей было предусмотрено порядка 80 млрд тенге», — сказала глава ведомства.

В 2018 году, по ее словам, рост базовых пенсий, пособий по инвалидности, потере кормильца составит до 16%. Это будет связано с изменением прожиточного минимума.

А в июле 2018 увеличится только базовая пенсия. Точнее, изменится методика ее назначения — будет учтен стаж участия в пенсионной системе. В него включен трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года.

Из республиканского бюджета на это повышение будет выделено 147 млрд тенге. Базовую пенсию пересчитают всем состоявшимся пенсионерам, подчеркнула Дуйсенова. При этом казахстанцам не нужно будет предоставлять дополнительные документы о стаже — информацию возьмут из существующих баз данных.

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