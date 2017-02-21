СМИ обнаружили более трех тысяч принадлежащих Трампу сайтов
Сотрудники CNN обнаружили 3643 ресурса, принадлежащих президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Сотрудники CNN обнаружили 3643 ресурса, принадлежащих президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте телеканала.
По словам журналистов, с 1997 года Трамп приобрел тысячи уже существовавших доменов с упоминанием его фамилии для продвижения в сети различных коммерческих предприятий и будущих политических кампаний, а также для того, чтобы обезопасить себя от
По словам главы имиджевой фирмы SpiderBoost Армандо Мартинеза (Armando Martinez), в покупке сайтов с оскорбительными доменами нет ничего удивительного. «Когда вы готовитесь к потоку клеветы и оскорблений, вы покупаете подобные ресурсы», — отметил он.
В материале телеканала отмечается, что только перед началом предвыборной кампании политик приобрел 93 доменных имени, например, TrumpEmpire.com («ИмперияТрампа»)и TrumpScam.com («ТрампМразь»). В CNN уверены, что, покупая подобные домены, Трамп пытается избавиться от критики в сети. Даже после победы в предвыборной гонке президент США продолжил вкладывать деньги в доменные имена.
Большинство принадлежащих Трампу сайтов сейчас неактивны. Только 50 из них используются командой главы Белого дома. Еще 400 просто «перекидывают» посетителя на активные домены.