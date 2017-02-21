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19:30 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ обнаружили более трех тысяч принадлежащих Трампу сайтов

Сотрудники CNN обнаружили 3643 ресурса, принадлежащих президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Источник: AP 2017

По словам журналистов, с 1997 года Трамп приобрел тысячи уже существовавших доменов с упоминанием его фамилии для продвижения в сети различных коммерческих предприятий и будущих политических кампаний, а также для того, чтобы обезопасить себя от интернет-троллинга. Среди принадлежащих ему ресурсов оказались DonaldTrumpSucks.com («ДональдТрампОтстой»), IHateTrumpVodka.com («ЯНенавижуВодкуТрампа») и TrumpFraud.org («МошенничествоТрампа»).

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По словам главы имиджевой фирмы SpiderBoost Армандо Мартинеза (Armando Martinez), в покупке сайтов с оскорбительными доменами нет ничего удивительного. «Когда вы готовитесь к потоку клеветы и оскорблений, вы покупаете подобные ресурсы», — отметил он.

В материале телеканала отмечается, что только перед началом предвыборной кампании политик приобрел 93 доменных имени, например, TrumpEmpire.com («ИмперияТрампа»)и TrumpScam.com («ТрампМразь»). В CNN уверены, что, покупая подобные домены, Трамп пытается избавиться от критики в сети. Даже после победы в предвыборной гонке президент США продолжил вкладывать деньги в доменные имена.

Большинство принадлежащих Трампу сайтов сейчас неактивны. Только 50 из них используются командой главы Белого дома. Еще 400 просто «перекидывают» посетителя на активные домены.

Комментарии
4
Alexey Anoshenkov
Да и хрен с ним! Избрание Трампа- это проблема американцев, пусть сами с ним мучаются или радуются!! Для России, навряд ли, что то поменяется
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SNEGNAYA
Трамп занимался модельным бизнесом, естественно у него сайтов много.
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Alexey Anoshenkov
ну этот сайт навряд ли имеет отношение к России. К России, скорее, имеют отношения сайты с доменами, типа, ТрампКрутойЧувак
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