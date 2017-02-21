Макей: проблемы в отношениях Минска и Москвы нужно решать
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Проблемы в
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Проблемы в
«Хотел бы обсудить с вами и двусторонние отношения, и взаимодействие на различных международных площадках. Это хорошая возможность обсудить ряд важных вопросов», — сказал Макей, обратившись к Лаврову.
Глава МИД Беларуси подчеркнул, что хотелось бы подойти к 25-летию двухсторонних отношений Беларуси и России «с
Макей также сказал о необходимости более активной работы различных министерств и ведомств Беларуси и России между собой, приведя пример сотрудничества МИД двух стран.