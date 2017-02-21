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19:42 (мск), источник: Sputnik.by

Макей: проблемы в отношениях Минска и Москвы нужно решать

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Проблемы в российско-белорусских отношениях подлежат решению, заявил во вторник глава МИД Беларуси Владимир Макей на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Источник: РИА "Новости"

«Хотел бы обсудить с вами и двусторонние отношения, и взаимодействие на различных международных площадках. Это хорошая возможность обсудить ряд важных вопросов», — сказал Макей, обратившись к Лаврову.

Глава МИД Беларуси подчеркнул, что хотелось бы подойти к 25-летию двухсторонних отношений Беларуси и России «с какими-то завоеваниями, а не просто, чтобы говорили о том, что у нас возникли какие-то проблемы».

Макей также сказал о необходимости более активной работы различных министерств и ведомств Беларуси и России между собой, приведя пример сотрудничества МИД двух стран.

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