Макей: проблемы в отношениях Минска и Москвы нужно решать

«Хотел бы обсудить с вами и двусторонние отношения, и взаимодействие на различных международных площадках. Это хорошая возможность обсудить ряд важных вопросов», — сказал Макей, обратившись к Лаврову.

Глава МИД Беларуси подчеркнул, что хотелось бы подойти к 25-летию двухсторонних отношений Беларуси и России «с какими-то завоеваниями, а не просто, чтобы говорили о том, что у нас возникли какие-то проблемы».

Макей также сказал о необходимости более активной работы различных министерств и ведомств Беларуси и России между собой, приведя пример сотрудничества МИД двух стран.