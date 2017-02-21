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20:19 (мск), источник: Noi.md

Допрошен первый свидетель по делу Платона

В суде сектора Буюкань Кишинева во вторник допрошен первый свидетель по делу предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании денег.

Источник: Noi.md

Бывшего председателя правления Victoriabank Наталью Политову-Кангаш пригласила в суд сторона обвинения.

Банкирше на протяжении трех часов задавали вопросы судья Виктор Бойко, адвокат Эдуард Руденко и прокурор Андрей Бэешу.

По выходу из кабинета судьи, она отказалась пояснить суть обсуждаемого, сославшись на «закрытый характер заседания и секретность сведений».

Адвокат Платона — Руденко пояснил, что Политова-Кангаш на большую часть вопросов защиты отвечала односложно: «Ничего не помню!».

«Она не помнит, кто к ней приходил, с какими контрактами, какие суммы в них фигурировали. Допрашиваемый свидетель обвинения даже имен бизнесменов не помнит. Знает только, что кредиты были выданы и деньги ушли. В конце было сказано, что ее вообще по большей части времени не было в стране», — отметил он.

Руденко подтвердил, что первый свидетель обвинения был допрошен в отсутствие Платона.

«Его вообще могут не привести на слушания до вынесения приговора в суде первой инстанции. Таково законодательство и таково решение суда. Накануне мы были на свидании с Платоном. Беседовали один час. Его осмотрели врачи. Был составлен протокол о снятии побоев. Они имеются. Пока же суд будет рассматривать его дело в отсутствие Платона», — рассказал адвокат.

По его словам, во вторник даст показания еще один свидетель — председатель правления Victoriabank Корнелиу Гимпу.

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