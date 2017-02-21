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21:48 (мск), источник: Интерфакс

Шойгу выступил за совместные действия РФ и США против ИГ в Ракке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что совместные действия России и США в сирийской Ракке могли бы стать началом российско-американского сотрудничества по борьбе с терроризмом в регионе.

Источник: РИА "Новости"

«Наша задача — объединить усилия. У нас есть для этого все возможности. У нас есть единый противник — международный терроризм. Мы и американцы признаем его как противника», — сказал Шойгу, отвечая на вопросы студентов в ходе II Всероссийского молодежного форума «Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции» в МГИМО.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что терроризм невозможно победить в одиночку.

«У нас есть все, чтобы эффективно сотрудничать, абсолютно все. И нам ничего не мешает для начала этой работы. Сегодня, если уж совсем точечно говорить, можно было бы начать совместные действия по Ракке. Там все понятно, там все очевидно, там нет противоречий, кто там находится. Эту работу можно было бы начать. Только для этого надо, чтобы нас слышали и понимали… Надо остановиться, садиться и начинать нормально разговаривать», — сказал министр.

«Надо перестать пугать нами весь мир и начать спокойную, конструктивную и последовательную работу по налаживанию тех взаимоотношений, которые были хотя бы пять-семь лет назад», — считает Шойгу.

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