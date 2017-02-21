Пентагон напомнил о законодательных ограничениях военного сотрудничества с РФ
Так в США отреагировали на предложение Сергея Шойгу начать совместные действия против ИГ в сирийской Ракке.
Так в США отреагировали на предложение Сергея Шойгу начать совместные действия против ИГ в сирийской Ракке.
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Военное сотрудничество между Россией и США
«Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с российскими вооруженными силами после незаконных действий России по аннексии Крыма, и это ограничение прописано юридически в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны (National Defense Authorization Act)», — заявила Балданца, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности сотрудничества между военными РФ и США по освобождению Ракки.
По словам представителя военного ведомства, США и Россия продолжают взаимодействовать «по ограниченному ряду вопросов, таких как безопасность операций для развернутых сил».
«Периодические телефонные контакты по безопасности полетов над Сирией являются примером такой динамики», — отметила Балданца.
Кроме того, она напомнила, что военные США и России поддерживают линию связи на высоком уровне.