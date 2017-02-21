Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Ему приказали»: Лавров о выходке постпреда Украины по Чуркину
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
21:50 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон напомнил о законодательных ограничениях военного сотрудничества с РФ

Так в США отреагировали на предложение Сергея Шойгу начать совместные действия против ИГ в сирийской Ракке.

Источник: Reuters

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Военное сотрудничество между Россией и США по-прежнему приостановлено, это закреплено в законодательстве страны, заявила «Интерфаксу» представитель Пентагона Мишель Балданца.

Читайте также
Шойгу выступил за совместные действия РФ и США против ИГ в Ракке

«Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с российскими вооруженными силами после незаконных действий России по аннексии Крыма, и это ограничение прописано юридически в рамках закона о полномочиях в области национальной обороны (National Defense Authorization Act)», — заявила Балданца, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности сотрудничества между военными РФ и США по освобождению Ракки.

По словам представителя военного ведомства, США и Россия продолжают взаимодействовать «по ограниченному ряду вопросов, таких как безопасность операций для развернутых сил».

«Периодические телефонные контакты по безопасности полетов над Сирией являются примером такой динамики», — отметила Балданца.

Кроме того, она напомнила, что военные США и России поддерживают линию связи на высоком уровне.

Комментарии
6
А
пока Пентагон думать будет, наши и Ракку освободят, туда уже крылатые ракеты прилетели, калибрами и дальней авиацией доавят, а потом и сушки отчехвостят бармалоидов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил
Однако ложь, да в ней намек. Приостановленно сотрудничество после анексии Крыма... Однако сотрудничества не было и до присоединения Крыма... В Сирию войска были введены после присоединения Крыма, и уже когда давно на Донбассе шла война. .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
сергей верещагин
ура совою экономику подымать будем
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Алеппо: нам помогает только Россия и сирийское правительство
30 января© Ньюстюб
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Отстранение российских лыжников от соревнований оставили в силе
В США вандалы расписали монумент Вашингтона
В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны
СМИ обнаружили более трех тысяч принадлежащих Трампу сайтов
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира CAS во вторник отклонил просьбы наших спортсменов об ускоренных слушаниях дела об их временном отстранении, лишив последней надежды на спасение нынешнего сезона
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь