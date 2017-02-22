Сити-менеджер Ростова ответил на самые каверзные вопросы журналистов
Оценил первые три месяца своей работы на «троечку». Новый
Оценил первые три месяца своей работы на «троечку». Новый
Уходить от ответов на самые злободневные вопросы, касающиеся благоустройства Ростова, он не стал, поэтому затронули всё — от ливневок до парковок, от точечной застройки до площадок выгула для собак.
Пять минут на вступительное слово, два часа ответов на вопросы. Первая большая
«Город у нас маленький, информация распространяется быстро. Действительно, я сделал предложение Александру Юрьевичу. Он не займет место Арцыбашева, он станет первым замом главы администрации и будет курировать вопросы ЖКХ и подготовки у ЧМ», — говорит глава администрации г.
Что касается вообще команды Виталия Кушнарева, ее ждет омоложение.
«Это моя позиция твердая — мы будем привлекать более молодых, но не менее опытных специалистов», — говорит глава администрации г.
Вопросов десятки. Нам удалось спросить о якобы арестованных за долги ростовских трамваях. Градоначальник информацию опроверг.
«На самом деле, все работает, ничего не арестовано. У нас подписано мировое соглашение с компанией “ТНС” — мы составили график погашения задолженности за электроэнергию. И четко его выполняем. Я надеюсь, что мы завершим все и рассчитаемся с долгами полностью», — говорит глава администрации г.
Платные парковки. «Процесс болезненный, но не безнадежный. Проблему пробок нам не победить, если не решать проблему парковок. Будем детские болезни лечить, но систему доведем до рабочего состояния», — говорит
Сборы за парковку сократились, полиция не имеет право штрафовать нарушителей — нет доступа к персональным данным. Но, по словам
«Есть предложение — почему бы не пойти по примеру Саратова, где чиновникам запретили пользоваться личными автомобилями. И пересадить на общественный транспорт. Но это не даст нам возможности исполнять обязанности полноценно», — говорит глава администрации г.
Впрочем, по словам Виталия Кушнарева, сам он нередко ездит в маршрутках и автобусах, чтоб оценить, комфортно ли.
«Выхожу, сажусь на автобус, и еду домой. И люди это знают, и сотрудники администрации видят, как я общественным транспортом езжу», — говорит глава администрации г.
На вопрос, какую бы оценку он поставил бы себе по итогам 100 дней, Виталий Кушнарев отвечает скромно — «твердую тройку».
Когда прекратится нецивилизованная застройка центра города? Ответ: «Не дам ни одного разрешения на строительство, пока в проектах не будет детских площадок, парковок». Ну, и вопрос почти личный — когда журналисты смогут получить постоянную аккредитацию в мэрию. Сейчас нужно получать разовый пропуск. Виталий Кушнарев заявил, что все желающие аккредитацию получат.