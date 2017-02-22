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10:04 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Сити-менеджер Ростова ответил на самые каверзные вопросы журналистов

Оценил первые три месяца своей работы на «троечку». Новый сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев провел первую пресс-конференцию в качестве градоначальника.

Уходить от ответов на самые злободневные вопросы, касающиеся благоустройства Ростова, он не стал, поэтому затронули всё — от ливневок до парковок, от точечной застройки до площадок выгула для собак.

Пять минут на вступительное слово, два часа ответов на вопросы. Первая большая пресс-конференция Виталия Кушнарева настолько продолжительна, насколько же насыщенна информационными поводами. Например, решен вопрос с кандидатурой первого зама. Им станет Александр Скрябин — гендиректор Водоканала.

«Город у нас маленький, информация распространяется быстро. Действительно, я сделал предложение Александру Юрьевичу. Он не займет место Арцыбашева, он станет первым замом главы администрации и будет курировать вопросы ЖКХ и подготовки у ЧМ», — говорит глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Что касается вообще команды Виталия Кушнарева, ее ждет омоложение.

«Это моя позиция твердая — мы будем привлекать более молодых, но не менее опытных специалистов», — говорит глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Вопросов десятки. Нам удалось спросить о якобы арестованных за долги ростовских трамваях. Градоначальник информацию опроверг.

«На самом деле, все работает, ничего не арестовано. У нас подписано мировое соглашение с компанией “ТНС” — мы составили график погашения задолженности за электроэнергию. И четко его выполняем. Я надеюсь, что мы завершим все и рассчитаемся с долгами полностью», — говорит глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Платные парковки. «Процесс болезненный, но не безнадежный. Проблему пробок нам не победить, если не решать проблему парковок. Будем детские болезни лечить, но систему доведем до рабочего состояния», — говорит сити-менеджер.

Сборы за парковку сократились, полиция не имеет право штрафовать нарушителей — нет доступа к персональным данным. Но, по словам сити-менеджера, переговоры с МВД идут успешно и планируется, что в марте разрешение ГИБДД получит. Далее вопрос — можно ли пересадить чиновников на общественный транспорт?

«Есть предложение — почему бы не пойти по примеру Саратова, где чиновникам запретили пользоваться личными автомобилями. И пересадить на общественный транспорт. Но это не даст нам возможности исполнять обязанности полноценно», — говорит глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

Впрочем, по словам Виталия Кушнарева, сам он нередко ездит в маршрутках и автобусах, чтоб оценить, комфортно ли.

«Выхожу, сажусь на автобус, и еду домой. И люди это знают, и сотрудники администрации видят, как я общественным транспортом езжу», — говорит глава администрации г. Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

На вопрос, какую бы оценку он поставил бы себе по итогам 100 дней, Виталий Кушнарев отвечает скромно — «твердую тройку».

Когда прекратится нецивилизованная застройка центра города? Ответ: «Не дам ни одного разрешения на строительство, пока в проектах не будет детских площадок, парковок». Ну, и вопрос почти личный — когда журналисты смогут получить постоянную аккредитацию в мэрию. Сейчас нужно получать разовый пропуск. Виталий Кушнарев заявил, что все желающие аккредитацию получат.

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