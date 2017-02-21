«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»
Глава МИД Швеции рассказала «Ъ» об итогах визита в Москву.
Глава МИД Швеции рассказала «Ъ» об итогах визита в Москву.
Москву во вторник посетила министр иностранных дел Швеции МАРГОТ ВАЛЬСТРЁМ. После переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым она объяснила корреспонденту «Ъ» ГАЛИНЕ ДУДИНОЙ, почему не считает отношения Евросоюза с РФ «замороженными», но при этом не примет приглашение в Крым.
— На вашей встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым упоминалось, что двусторонние отношения между Россией и Швецией почти заморожены. Как думаете, в ходе визита удалось их разморозить?
— Я бы не называла отношения «замороженными». Мы с министром Лавровым встречались при разных обстоятельствах. Думаю, сам факт встречи, подобной той, какая была у меня только что, — это хорошо. Ведь много всего произошло с того момента, как Евросоюз установил политику отсутствия контактов на высшем политическом уровне.
С тех пор ситуация изменилась — в том числе и в самом ЕС. И сейчас, например, мы вместе работаем в Совбезе ООН.
Многое, конечно, изменилось и с точки зрения ситуации на Украине, крымского вопроса, работы Арктического совета, сотрудничества в регионе Баренцева моря и так далее.
— Сергей Лавров публично пригласил вас и ваших соотечественников в Крым. Поедете?
— Нет. Конечно, нет. Мы не признаем нелегальную аннексию Россией части Украины. Вот в том числе и поэтому режим санкций сохраняется. И я думаю, Сергей Лавров это знает.
— И Россия, и Евросоюз официально поддерживают выполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. Но не видите ли вы противоречия в том, что снятие санкций при этом завязано на полное выполнение соглашений и, таким образом, зависит от Киева?
Обе стороны сейчас ищут козла отпущения: говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое. И те и те обвиняют друг друга в невыполнении минских договоренностей.
— Ясно, что наши санкции связаны с тем, как вы выполняете минские договоренности. Предварительные условия для снятия санкций предельно понятны.
— Но если украинская сторона будет тормозить их выполнение?
— Тогда надо оказывать давление — но на обе стороны. И на украинцев, и на русских. Потому что во всей этой истории есть элемент политической воли. Нужно захотеть мира, захотеть прекратить насилие и продвигаться вперед.
— В России работают около 400 шведских компаний, и мы говорим в офисе самой популярной из них — «ИКЕА». Не считаете ли вы судебные расследования в отношении «ИКЕА» политически мотивированными? И обсуждали ли вы это с Сергеем Лавровым?
— Вопрос был упомянут. Но у нас нет информации, которая бы на это указывала. Наоборот, государство проявило себя в конструктивном ключе в отношении «ИКЕА». Так что это вопрос, отделенный от политики.
— Власти нашего общего соседа, Финляндии, не исключают проведения Арктического саммита. А Стокгольм может выступить с инициативой организации саммита Совета государств Балтийского моря (СГБМ), председателем которого сейчас стала Швеция? Саммиты СГБМ не проводились с момента отмены встречи на высшем уровне в 2014 году.
— Мы в процессе рассмотрения возможных форм и сценариев встреч. И, думаю, мы открыты к подобным вещам, если они имеют смысл, если есть взаимопонимание по повестке.
— То есть да?
— Я не исключаю ничего такого. И сейчас могу сказать: если встреча имеет смысл, то надо встречаться. Потому что мы верим в многостороннее взаимодействие и сотрудничество. А дальше уже надо смотреть, что войдет в повестку дня, чтобы от встречи был