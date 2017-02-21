Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Москву во вторник посетила министр иностранных дел Швеции МАРГОТ ВАЛЬСТРЁМ. После переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым она объяснила корреспонденту «Ъ» ГАЛИНЕ ДУДИНОЙ, почему не считает отношения Евросоюза с РФ «замороженными», но при этом не примет приглашение в Крым. — На вашей встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым упоминалось, что двусторонние отношения между Россией и Швецией почти заморожены. Как думаете, в ходе визита удалось их разморозить? — Я бы не называла отношения «замороженными». Мы с министром Лавровым встречались при разных обстоятельствах. Думаю, сам факт встречи, подобной той, какая была у меня только что, — это хорошо. Ведь много всего произошло с того момента, как Евросоюз установил политику отсутствия контактов на высшем политическом уровне. С тех пор ситуация изменилась — в том числе и в самом ЕС. И сейчас, например, мы вместе работаем в Совбезе ООН.

Есть целый ряд конфликтных тем и ситуаций, которые требуют от нас совместной работы.

Многое, конечно, изменилось и с точки зрения ситуации на Украине, крымского вопроса, работы Арктического совета, сотрудничества в регионе Баренцева моря и так далее. — Сергей Лавров публично пригласил вас и ваших соотечественников в Крым. Поедете? — Нет. Конечно, нет. Мы не признаем нелегальную аннексию Россией части Украины. Вот в том числе и поэтому режим санкций сохраняется. И я думаю, Сергей Лавров это знает. — И Россия, и Евросоюз официально поддерживают выполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. Но не видите ли вы противоречия в том, что снятие санкций при этом завязано на полное выполнение соглашений и, таким образом, зависит от Киева?

Обе стороны сейчас ищут козла отпущения: говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое. И те и те обвиняют друг друга в невыполнении минских договоренностей. Маргот Вальстрем министр иностранных дел Швеции

— Ясно, что наши санкции связаны с тем, как вы выполняете минские договоренности. Предварительные условия для снятия санкций предельно понятны. — Но если украинская сторона будет тормозить их выполнение? — Тогда надо оказывать давление — но на обе стороны. И на украинцев, и на русских. Потому что во всей этой истории есть элемент политической воли. Нужно захотеть мира, захотеть прекратить насилие и продвигаться вперед. — В России работают около 400 шведских компаний, и мы говорим в офисе самой популярной из них — «ИКЕА». Не считаете ли вы судебные расследования в отношении «ИКЕА» политически мотивированными? И обсуждали ли вы это с Сергеем Лавровым?

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