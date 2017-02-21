Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»

Источник: AP 2017

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Палата общин парламента Великобритании приняла поправку в законодательство, направленную на борьбу с отмыванием незаконных средств посредством покупки британской недвижимости иностранными официальными лицами, нарушившими права человека в какой-либо стране мира. Инициатива была вызвана делом погибшего сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, пишет во вторник The Independent.

Эти меры направят четкий сигнал, что Соединенное Королевство не будет ждать и позволять тем, кто совершил серьезные злоупотребления и нарушения по всему миру, отмывать свои деньги здесь. Бен Уоллес замглавы МИД Британии

Речь идет о тех официальных лицах иностранных государств, кто допустил злоупотребления в отношении борцов с коррупцией и активистов-правозащитников за границей. Благодаря поправке британские власти смогут замораживать их активы на территории Великобритании.

The Independent отмечает, что ранее группа из 50 депутатов от восьми британских партий потребовала внести соответствующие изменения в уголовное законодательство. При этом один из депутатов отметил, что инициатива была вызвана делом сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Однако в Хоум-офисе — департаменте британского правительства, ответственном за иммиграционный контроль, безопасность и порядок — отказались считать новые меры сопоставимыми с так называемым «актом Магнитского», принятым в США, добавляет издание. Кроме этого, в Хоум-офисе не стали признавать право третьей стороны требовать от британских властей мер против предполагаемых иностранных нарушителей прав человека. Дело Магнитского

Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги, сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявили, что он был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.