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22:14 (мск), источник: Интерфакс

Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»

Поправки позволят замораживать активы иностранных нарушителей прав человека.

Источник: AP 2017

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Палата общин парламента Великобритании приняла поправку в законодательство, направленную на борьбу с отмыванием незаконных средств посредством покупки британской недвижимости иностранными официальными лицами, нарушившими права человека в какой-либо стране мира. Инициатива была вызвана делом погибшего сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, пишет во вторник The Independent.

Эти меры направят четкий сигнал, что Соединенное Королевство не будет ждать и позволять тем, кто совершил серьезные злоупотребления и нарушения по всему миру, отмывать свои деньги здесь.
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Речь идет о тех официальных лицах иностранных государств, кто допустил злоупотребления в отношении борцов с коррупцией и активистов-правозащитников за границей. Благодаря поправке британские власти смогут замораживать их активы на территории Великобритании.

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The Independent отмечает, что ранее группа из 50 депутатов от восьми британских партий потребовала внести соответствующие изменения в уголовное законодательство. При этом один из депутатов отметил, что инициатива была вызвана делом сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Однако в Хоум-офисе — департаменте британского правительства, ответственном за иммиграционный контроль, безопасность и порядок — отказались считать новые меры сопоставимыми с так называемым «актом Магнитского», принятым в США, добавляет издание.

Кроме этого, в Хоум-офисе не стали признавать право третьей стороны требовать от британских властей мер против предполагаемых иностранных нарушителей прав человека.

Дело Магнитского

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Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги, сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявили, что он был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

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В мае 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что в РФ расследуется ряд уголовных дел о незаконном приобретении с 1997 по 2005 год не менее 200 миллионов акций «Газпрома», преднамеренном банкротстве ряда компаний и уклонении от уплаты налогов, к которым, возможно, причастен Браудер.

20 февраля Тверской суд Москвы подтвердил заочный арест Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, обвиняемых по делу о преднамеренном банкротстве и уходе от налогов.

12 апреля 2013 года США опубликовали «список Магнитского», в который первоначально вошли 18 человек — преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии его составителей, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. В дальнейшем «список Магнитского» неоднократно расширялся. Кроме того, Госдепартамент США подтверждал, что, помимо открыто опубликованного санкционного списка, существует закрытая часть.

Комментарии
1
спринт лото
Да ну??? Да там у них целый букет воров - либерастиков проживает. Которые с ворованными деньгами бежали от правосудия российского, и закосили под " узников совести". Что то мне подсказывает что их этот закон никак не коснётся. Эти русофобы уже откупились от британского типа "правосудия"., да МИ - 6 своих не сдаёт...
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