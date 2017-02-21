Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Поправки позволят замораживать активы иностранных нарушителей прав человека.
Поправки позволят замораживать активы иностранных нарушителей прав человека.
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Палата общин парламента Великобритании приняла поправку в законодательство, направленную на борьбу с отмыванием незаконных средств посредством покупки британской недвижимости иностранными официальными лицами, нарушившими права человека в
Эти меры направят четкий сигнал, что Соединенное Королевство не будет ждать и позволять тем, кто совершил серьезные злоупотребления и нарушения по всему миру, отмывать свои деньги здесь.
Речь идет о тех официальных лицах иностранных государств, кто допустил злоупотребления в отношении борцов с коррупцией и
The Independent отмечает, что ранее группа из 50 депутатов от восьми британских партий потребовала внести соответствующие изменения в уголовное законодательство. При этом один из депутатов отметил, что инициатива была вызвана делом сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Однако в
Кроме этого, в
Дело Магнитского
Сергей Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги, сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявили, что он был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.
11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.
В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.
В мае 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что в РФ расследуется ряд уголовных дел о незаконном приобретении с 1997 по 2005 год не менее 200 миллионов акций «Газпрома», преднамеренном банкротстве ряда компаний и уклонении от уплаты налогов, к которым, возможно, причастен Браудер.
20 февраля Тверской суд Москвы подтвердил заочный арест Браудера и его
12 апреля 2013 года США опубликовали «список Магнитского», в который первоначально вошли 18 человек — преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии его составителей, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. В дальнейшем «список Магнитского» неоднократно расширялся. Кроме того, Госдепартамент США подтверждал, что, помимо открыто опубликованного санкционного списка, существует закрытая часть.