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22:18 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за легализацию выращивания марихуаны.

Источник: Reuters

Согласно законопроекту, лица, занимающиеся профессиональным выращиванием конопли, будут освобождены от наказания за свою деятельность.

Чтобы эта инициатива стала законом, ей предстоит получить одобрение большинства представителей Сената — верхней палаты парламента страны.

В Нидерландах давно разрешено приобретать небольшие дозы марихуаны в так называемых кофешопах. Однако выращивание и продажа находятся вне закона.

Законопроект был выдвинут представителем либеральной партии «Демократы 66», которая давно выступала за ослабление законов, касающихся марихуаны.

Законопроект был одобрен с минимальным перевесом: за его принятие проголосовали 77 депутатов, против высказались 72.

У проекта мало шансов быть принятым в Сенате, поскольку у партий, поддержавших документ, нет большинства голосов в верхней палате.

Несмотря на неоднозначное будущее инициативы, работники индустрии восприняли голосование в нижней палате как обнадеживающий шаг.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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