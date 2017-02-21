В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны
Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за легализацию выращивания марихуаны.
Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за легализацию выращивания марихуаны.
Согласно законопроекту, лица, занимающиеся профессиональным выращиванием конопли, будут освобождены от наказания за свою деятельность.
Чтобы эта инициатива стала законом, ей предстоит получить одобрение большинства представителей Сената — верхней палаты парламента страны.
В Нидерландах давно разрешено приобретать небольшие дозы марихуаны в так называемых кофешопах. Однако выращивание и продажа находятся вне закона.
Законопроект был выдвинут представителем либеральной партии «Демократы 66», которая давно выступала за ослабление законов, касающихся марихуаны.
Законопроект был одобрен с минимальным перевесом: за его принятие проголосовали 77 депутатов, против высказались 72.
У проекта мало шансов быть принятым в Сенате, поскольку у партий, поддержавших документ, нет большинства голосов в верхней палате.
Несмотря на неоднозначное будущее инициативы, работники индустрии восприняли голосование в нижней палате как обнадеживающий шаг.