Астана может стать площадкой для решения конфликтов в Европе

«Позиция моей страны по конфликтам в Европе, которые, к сожалению, происходят и, в которых пока нет решений, хорошо известна. Казахстан сохраняет хорошие отношения со всеми странами, участвующими в этих конфликтах… Поэтому мы считаем, что платформа Астаны может стать дополнительной независимой площадкой восстановления доверия и приверженности основополагающим принципам международного права», — сказал он.

Отметим, что 21 февраля в Совбезе ООН проходит заседание, посвященное ряду европейских конфликтов. Председателем СБ ООН в настоящее время является Украина.