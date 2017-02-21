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21 февраля, источник: Tengrinews

Астана может стать площадкой для решения конфликтов в Европе

Вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко в рамках заседания Совета Безопасности ООН предложил Астану в качестве дополнительной площадки для дипломатического разрешения конфликтов в Европе, сообщает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

«Позиция моей страны по конфликтам в Европе, которые, к сожалению, происходят и, в которых пока нет решений, хорошо известна. Казахстан сохраняет хорошие отношения со всеми странами, участвующими в этих конфликтах… Поэтому мы считаем, что платформа Астаны может стать дополнительной независимой площадкой восстановления доверия и приверженности основополагающим принципам международного права», — сказал он.

Отметим, что 21 февраля в Совбезе ООН проходит заседание, посвященное ряду европейских конфликтов. Председателем СБ ООН в настоящее время является Украина.

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