Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10«День без иммигрантов»
23:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белом доме заявили о желании Трампа заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп попытается заключить с Россией сделку по борьбе с терроризмом и в сфере экономики. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник, 21 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Источник: Reuters
Он [Трамп] ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается.
Шон Спайсерпресс-секретарь Белого дома

Спайсер заметил, что на способность президента заключить такое соглашение указывает то, что он является успешным бизнесменом и переговорщиком.

По мнению пресс-секретаря Белого дома, если Вашингтон и Москва «найдут общие позиции» по вопросам разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и экономическим интересам, то тогда сделка будет заключена. «Над этим мы продолжим работать с Россией. Если это в интересах США, он [Трамп] добьется сделки», — добавил Спайсер.

Читайте также
Шойгу выступил за совместные действия РФ и США против ИГ в Ракке

Ранее 21 февраля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США и Россия могут улучшить отношения, однако этого не случится, если восстановление связей повредит европейским союзникам Вашингтона.

14 февраля пресс-секретарь Белого дома рассказал, что Трамп ждет от России деятельного участия в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины и возврата Крыма. Он также подчеркнул, что Трамп хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», чтобы решать множество проблем, таких как борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Ранее в ходе президентской избирательной кампании Трамп заявлял о готовности в случае своей победы улучшить отношения Москвы и Вашингтона.

Комментарии
1
Марк К*****
Удивительные новости просто.... в прошлой новости Россия предложила США бороться с терроризмом, на, что пентагон заявил, что у нас тут санкции... а теперь выходит новость о том, что Трамп хочет в этой же сфере заключить сделку. На месте Минобороны России я бы сослался на тот же закон, на каторгу сослался пентагон... Сам пишу и понимаю, что какой я бред пишу. Я вот одного не пойму, президент в США не является верховным главнокомандующим у них или как вообще? И еще в этой связи вопрос, а пентагон вообще в США находится, или это отдельное государство? АБ, давай, разъясни эти новости.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Пентагон ответил на предложение Шойгу о сотрудничестве войск
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира
Вандалы расписали монумент Вашингтона в США
В Нидерландах поддержали легализацию выращивания марихуаны
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь