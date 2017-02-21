В Белом доме заявили о желании Трампа заключить сделку с Россией

Он [Трамп] ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается.

Спайсер заметил, что на способность президента заключить такое соглашение указывает то, что он является успешным бизнесменом и переговорщиком.