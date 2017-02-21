В Белом доме заявили о желании Трампа заключить сделку с Россией
Президент США Дональд Трамп попытается заключить с Россией сделку по борьбе с терроризмом и в сфере экономики. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник, 21 февраля,
Президент США Дональд Трамп попытается заключить с Россией сделку по борьбе с терроризмом и в сфере экономики. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник, 21 февраля,
Он [Трамп] ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается.
Спайсер заметил, что на способность президента заключить такое соглашение указывает то, что он является успешным бизнесменом и переговорщиком.
По мнению
Ранее 21 февраля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США и Россия могут улучшить отношения, однако этого не случится, если восстановление связей повредит европейским союзникам Вашингтона.
14 февраля
Ранее в ходе президентской избирательной кампании Трамп заявлял о готовности в случае своей победы улучшить отношения Москвы и Вашингтона.