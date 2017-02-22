Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Глава МИД Украины признался в кознях в ООН после смерти Чуркина
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Рогозин рaссказал, на что способны новейшие российские ракеты
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокуратура Приморья добралась до лесного департамента АПК

В Приморье по итогам прокурорской проверки деятельности департамента лесного хозяйства края возбуждено уголовное дело по факту халатности. Об этом ИА Дейта сообщили в прокуратуре Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Приморская межрайонная природоохранная прокуратура проверила состояние исполнения на территории региона лесоустроительных работ, проведение которых организовано в декабре 2015 года Департаментом лесного хозяйства края.

Проверяющим были предоставлены документы о том, что соответствующие работы якобы выполнены в сжатый срок. Между тем, срок выполнения таких работ явно несоизмерим с их объемом, что послужило основанием для выборочных натурных проверок с привлечением специалистов Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, Приморского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» и Амурского филиала Всемирного фонда природы.

Так, при выборочном изучении результатов выполненных работ по 8-ми государственным контрактам установлено, что 7 из них фактически не исполнены.

При этом они были приняты и оплачены государственным заказчиком. Общая стоимость якобы выполненных работ составила порядка 2,5 млн рублей. После этого, приказами руководителя департамента лесного хозяйства края введены в действие несоответствующие требованиям лесного законодательства материалы лесоустройства.

Учитывая данные обстоятельства, природоохранный прокурор направил материалы в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры.

С учетом фактически невыполненных работ по лесоустройству природоохранная прокуратура направила в Советский суд Владивостока два иска о возложении на департамент лесного хозяйства края обязанности провести лесоустройство в виде таксации лесов и проектирования мероприятий по охране, защите леса на территории Приморья на общей площади свыше 2,6 млн га в течение года с момента вступления решений суда в законную силу.

К настоящему времени судом уже рассмотрено одно из заявлений прокурора, которое удовлетворено. Решение суда по нему вступило в законную силу. Результаты рассмотрения второго искового заявления поставлены на контроль природоохранного прокурора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасатели Тихоокеанского флота убрали «Еруслан» из Владивостока (фото)
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Пентагон ответил на предложение Шойгу о сотрудничестве войск
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
Вандалы расписали монумент Вашингтона в США
«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов в Лиге чемпионов
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь