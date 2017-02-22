Матиос получил подарок от жены на 680 тысяч гривен

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц.

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Ранее бывший командир батальона «Айдар», народный депутат Верховной Рады из парламентской группы «Воля народа Сергей Мельничук исправил свою электронную декларацию. Политик изменил сумму дохода наличных средств за 2015 год с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.