Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во вторник выразил соболезнования в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщает The Hill.

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«Хотя американские чиновники иногда не соглашаются с российскими коллегами, посол Чуркин сыграл решающую роль в работе с Соединенными Штатами над рядом ключевых вопросов мировой безопасности», — заявил президент.

Он добавил, что был огорчен известием о смерти постпреда, назвав его опытным дипломатом, который много лет служил своей стране.