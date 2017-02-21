Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
По словам президента США, постпред России при ООН сыграл огромную роль в работе над ключевыми вопросами мировой безопасности.
По словам президента США, постпред России при ООН сыграл огромную роль в работе над ключевыми вопросами мировой безопасности.
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во вторник выразил соболезнования в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщает The Hill.
«Хотя американские чиновники иногда не соглашаются с российскими коллегами, посол Чуркин сыграл решающую роль в работе с Соединенными Штатами над рядом ключевых вопросов мировой безопасности», — заявил президент.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался на рабочем посту в