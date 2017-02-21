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01:15 (мск), источник: Интерфакс

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

По словам президента США, постпред России при ООН сыграл огромную роль в работе над ключевыми вопросами мировой безопасности.

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17
фотографий
17
фотографий

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во вторник выразил соболезнования в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина, сообщает The Hill.

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«Хотя американские чиновники иногда не соглашаются с российскими коллегами, посол Чуркин сыграл решающую роль в работе с Соединенными Штатами над рядом ключевых вопросов мировой безопасности», — заявил президент.

Он добавил, что был огорчен известием о смерти постпреда, назвав его опытным дипломатом, который много лет служил своей стране.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался на рабочем посту в Нью-Йорке в понедельник — за день до 65-го дня рождения. По данным СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ.

Комментарии
1
вася полянский
эт действие достойного человека! достойный шаг к дружескому общению
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