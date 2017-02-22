Прокурору нелегко в домике в деревне
Ведомство просит правительство найти средства на новые офисы в глубинке.
Ведомство просит правительство найти средства на новые офисы в глубинке.
Как стало известно «Ъ», генпрокурор Юрий Чайка обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить ассигнования на строительство и реконструкцию ветхих и аварийных зданий ведомства в регионах. На эти цели надзорному органу необходимо не менее 1 млрд руб. ежегодно. Однако Минфин урезал Генпрокуратуре объем финансирования на 2017−2019 годы вдвое, что и стало поводом для обращения к
Объем ежегодного финансирования, выделяемого на строительство и проектирование зданий для работников прокуратуры на 2017−2019 годы, был утвержден в мае прошлого года в Минэкономразвития России.
Как пояснили «Ъ» в
По такому же сценарию развивались события и на майском заседании межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2017−2019 годы по расходам инвестиционного характера.
На нем все предложения представителей Генпрокуратуры были поддержаны. В частности, на 2017 год ведомству на капстроительство планировалось выделить почти 850 млн руб., на 2017 год ведомству на капстроительство планировалось выделить почти 850 млн руб., а в 2019-м — еще более 995 млн руб.
Первоочередной задачей в нынешнем году в Генпрокуратуре считают приобретение зданий для работников прокуратуры в восьми регионах, где помещения сейчас арендуются. В частности, речь идет о Мурманской области, Удмуртии, Кировской и Иркутской областях, Красноярском и Забайкальском краях, а также Республике Коми.
На этом фоне проблему прокуратуры в поселке городского типа Сонково Тверской области, где отсутствует гараж для автомобиля и
В 2018—2019 годах надзорным ведомством запланировано проектирование 15 новых объектов еще в 14 регионах. В большинстве из них помещения прокуроры также арендуют, причем в ветхих и аварийных зданиях.
Например, прокуроры Аларского района Иркутской области и Фировского района Тверской области работают в обычных деревенских домах. Их коллеги в Опаринском районе Кировской области соседствуют в двухэтажном доме с несколькими магазинами, в том числе с
Новые здания планируется построить для прокуратуры Мурманской области, которая сейчас занимает первые этажи жилых домов середины прошлого века в четырех зданиях в разных концах города. Прокуроры города Великие Луки Псковской области и
Впрочем, пока неочевидно, что планы по «приведению условий работы прокуроров к установленным нормам» Юрию Чайке удастся реализовать.
В ведомстве Антона Силуанова «Ъ» оперативно ответить на вопрос, с чем связано решение о сокращении объемов финансирования капстроительства в прокуратуре, не смогли.
В этой связи генпрокурор Юрий Чайка и обратился к
При этом акцент в ведомстве делают на то, что «подавляющее большинство объектов, которые планируется построить либо реконструировать, — это прокуратуры городского или районного звена, где сотрудники работают в крайне стесненных условиях в помещениях, не всегда пригодных для осуществления профессиональной деятельности».
Олег Рубникович