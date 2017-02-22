Прокурору нелегко в домике в деревне

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», генпрокурор Юрий Чайка обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить ассигнования на строительство и реконструкцию ветхих и аварийных зданий ведомства в регионах. На эти цели надзорному органу необходимо не менее 1 млрд руб. ежегодно. Однако Минфин урезал Генпрокуратуре объем финансирования на 2017−2019 годы вдвое, что и стало поводом для обращения к премьер-министру.

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Объем ежегодного финансирования, выделяемого на строительство и проектирование зданий для работников прокуратуры на 2017−2019 годы, был утвержден в мае прошлого года в Минэкономразвития России. Как пояснили «Ъ» в пресс-службе Генпрокуратуры, «объекты органов прокуратуры, подлежащие реконструкции, и объекты нового строительства утверждаются в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП)». Так, в 2016 году в ее рамках ведомству на реконструкцию старых зданий и строительство новых был выделен 1 млрд руб.



По такому же сценарию развивались события и на майском заседании межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2017−2019 годы по расходам инвестиционного характера.

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На нем все предложения представителей Генпрокуратуры были поддержаны. В частности, на 2017 год ведомству на капстроительство планировалось выделить почти 850 млн руб., на 2017 год ведомству на капстроительство планировалось выделить почти 850 млн руб., а в 2019-м — еще более 995 млн руб.



Первоочередной задачей в нынешнем году в Генпрокуратуре считают приобретение зданий для работников прокуратуры в восьми регионах, где помещения сейчас арендуются. В частности, речь идет о Мурманской области, Удмуртии, Кировской и Иркутской областях, Красноярском и Забайкальском краях, а также Республике Коми.

В последней прокуратура Прилузского района, например, располагается в помещении, похожем на строительный вагончик.

На этом фоне проблему прокуратуры в поселке городского типа Сонково Тверской области, где отсутствует гараж для автомобиля и машино-место приходится арендовать, можно считать не очень серьезной. Тем не менее приобретение гаража в Сонково также стоит в плане на 2017 год.

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В 2018—2019 годах надзорным ведомством запланировано проектирование 15 новых объектов еще в 14 регионах. В большинстве из них помещения прокуроры также арендуют, причем в ветхих и аварийных зданиях. Например, прокуроры Аларского района Иркутской области и Фировского района Тверской области работают в обычных деревенских домах. Их коллеги в Опаринском районе Кировской области соседствуют в двухэтажном доме с несколькими магазинами, в том числе с секонд-хендом и «Райским садом».

А сотрудники прокуратуры в Кош-Агачском районе Алтая работают в деревянном домике с удобствами на улице, и в этом домике они сами топят печь.

Новые здания планируется построить для прокуратуры Мурманской области, которая сейчас занимает первые этажи жилых домов середины прошлого века в четырех зданиях в разных концах города. Прокуроры города Великие Луки Псковской области и Александрово-Заводского района Забайкальского края сейчас занимают площади местных управлений судебных департаментов, и последние уже попросили арендаторов освободить помещения.



Впрочем, пока неочевидно, что планы по «приведению условий работы прокуроров к установленным нормам» Юрию Чайке удастся реализовать.

Дело в том, что в июле 2016 года Минфин урезал Генпрокуратуре бюджетные ассигнования практически вдвое.

В ведомстве Антона Силуанова «Ъ» оперативно ответить на вопрос, с чем связано решение о сокращении объемов финансирования капстроительства в прокуратуре, не смогли.

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