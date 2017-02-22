Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинский дипломат не удержался прокомментировать смерть Чуркина
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Рогозин рaссказал, на что способны новейшие российские ракеты
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
16Скончался Виталий Чуркин
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
05:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Прокурору нелегко в домике в деревне

Ведомство просит правительство найти средства на новые офисы в глубинке.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», генпрокурор Юрий Чайка обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой увеличить ассигнования на строительство и реконструкцию ветхих и аварийных зданий ведомства в регионах. На эти цели надзорному органу необходимо не менее 1 млрд руб. ежегодно. Однако Минфин урезал Генпрокуратуре объем финансирования на 2017−2019 годы вдвое, что и стало поводом для обращения к премьер-министру.

Читайте также
Следователи и прокуроры не находят себе места

Объем ежегодного финансирования, выделяемого на строительство и проектирование зданий для работников прокуратуры на 2017−2019 годы, был утвержден в мае прошлого года в Минэкономразвития России.

Как пояснили «Ъ» в пресс-службе Генпрокуратуры, «объекты органов прокуратуры, подлежащие реконструкции, и объекты нового строительства утверждаются в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП)». Так, в 2016 году в ее рамках ведомству на реконструкцию старых зданий и строительство новых был выделен 1 млрд руб.

По такому же сценарию развивались события и на майском заседании межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2017−2019 годы по расходам инвестиционного характера.

Читайте также
Коммунист ушел из политики прямо в розыск

На нем все предложения представителей Генпрокуратуры были поддержаны. В частности, на 2017 год ведомству на капстроительство планировалось выделить почти 850 млн руб., на 2017 год ведомству на капстроительство планировалось выделить почти 850 млн руб., а в 2019-м — еще более 995 млн руб.

Первоочередной задачей в нынешнем году в Генпрокуратуре считают приобретение зданий для работников прокуратуры в восьми регионах, где помещения сейчас арендуются. В частности, речь идет о Мурманской области, Удмуртии, Кировской и Иркутской областях, Красноярском и Забайкальском краях, а также Республике Коми.

В последней прокуратура Прилузского района, например, располагается в помещении, похожем на строительный вагончик.

На этом фоне проблему прокуратуры в поселке городского типа Сонково Тверской области, где отсутствует гараж для автомобиля и машино-место приходится арендовать, можно считать не очень серьезной. Тем не менее приобретение гаража в Сонково также стоит в плане на 2017 год.

Читайте также
Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей

В 2018—2019 годах надзорным ведомством запланировано проектирование 15 новых объектов еще в 14 регионах. В большинстве из них помещения прокуроры также арендуют, причем в ветхих и аварийных зданиях.

Например, прокуроры Аларского района Иркутской области и Фировского района Тверской области работают в обычных деревенских домах. Их коллеги в Опаринском районе Кировской области соседствуют в двухэтажном доме с несколькими магазинами, в том числе с секонд-хендом и «Райским садом».

А сотрудники прокуратуры в Кош-Агачском районе Алтая работают в деревянном домике с удобствами на улице, и в этом домике они сами топят печь.

Новые здания планируется построить для прокуратуры Мурманской области, которая сейчас занимает первые этажи жилых домов середины прошлого века в четырех зданиях в разных концах города. Прокуроры города Великие Луки Псковской области и Александрово-Заводского района Забайкальского края сейчас занимают площади местных управлений судебных департаментов, и последние уже попросили арендаторов освободить помещения.

Впрочем, пока неочевидно, что планы по «приведению условий работы прокуроров к установленным нормам» Юрию Чайке удастся реализовать.

Дело в том, что в июле 2016 года Минфин урезал Генпрокуратуре бюджетные ассигнования практически вдвое.

В ведомстве Антона Силуанова «Ъ» оперативно ответить на вопрос, с чем связано решение о сокращении объемов финансирования капстроительства в прокуратуре, не смогли.

Читайте также
Правительство выделит субсидии ведущим университетам России

В этой связи генпрокурор Юрий Чайка и обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. В своем письме господин Чайка просит поддержать предложения по включению в ФАИП на 2017−2019 годы приобретение в 2017 году девяти объектов недвижимости и реконструкции и строительства 15 объектов в 2018—2019 годах. на 2017 год ведомству на капстроительство планировалось выделить почти 850 млн руб., из которых 53,5 млн прокуроры просят выделить уже в этом году.

При этом акцент в ведомстве делают на то, что «подавляющее большинство объектов, которые планируется построить либо реконструировать, — это прокуратуры городского или районного звена, где сотрудники работают в крайне стесненных условиях в помещениях, не всегда пригодных для осуществления профессиональной деятельности».

Олег Рубникович

Комментарии
2
ЯГУАР
Построим в каждой деревне по офису для прокурора!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Пацак
Прокуратура может пора поскромней себя вести, не гоже государевым слугам то жалование вымаливать у царя, то у премьера на собачью будку просят?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Антидопинг-контроль
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Amnesty International раскритиковала «пакет Яровой»
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов в Лиге чемпионов
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь