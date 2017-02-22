Валентина Матвиенко: В Приморье могут быть созданы вьетнамские предприятия
Российская делегация находится во Вьетнаме.
Российская делегация находится во Вьетнаме.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить акцент на взаимодействии вьетнамских провинций с российским Дальним Востоком во время встречи с руководством Социалистической Республики в ходе официального визита 21 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В процессе переговоров приоритетное внимание уделялось развитию
Во время встречи с
«Можно было бы усилить акцент взаимодействия регионов Сибири и Дальнего Востока с вьетнамскими провинциями. Заинтересованы в подключении вьетнамских компаний к созданию на территории России кластеров легкой промышленности, предприятий агропромышленного комплекса. Такая работа успешно ведется в Московской и Калужской областях, в перспективе подобные проекты можно было бы развернуть и в Приморье, и на всём Дальнем Востоке», — заявила Председатель Совета Федерации.
Напомним, официальная делегация Совета Федерации с визитом отправилась в Социалистическую Республику Вьетнам. 21 февраля, в первый день визита, члены российской делегации встретились с председателем Национального собрания Республики Нгуен Тхи Ким Нган,
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