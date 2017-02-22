Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет

Деятельность российского лидера одобряет 21 процент опрошенных. Такие показатели в последний раз были зафиксированы в 2003 году. При этом в 2015 году о Путине положительно отзывались лишь 15% респондентов.

Такой резкий скачок объясняется в первую очередь изменением настроений сторонников республиканской партии: если в 2015 году президента РФ одобряли лишь 12% из них, то в 2017 году его популярность возросла до 32%.

Сторонники демократов, напротив, стали более сдержанно относиться к главе РФ. В 2015 году в его пользу высказывались 15% опрошенных, в 2017 году — только 10%.

В целом о России благоприятно отзывается 28% американцев, 70% относятся к ней неодобрительно.

Исследователи отмечают, что опрос проводился на второй месяц президентства Дональда Трампа на фоне его заявлений о намерениях наладить отношения с Москвой.