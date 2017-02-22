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08:16 (мск), источник: Интерфакс

Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Рейтинг одобрения президента РФ Владимира Путина в США достиг максимума за последние 14 лет, сообщает во вторник The Hill со ссылкой на результаты исследования института Гэллапа.

Источник: РИА "Новости"

Деятельность российского лидера одобряет 21 процент опрошенных. Такие показатели в последний раз были зафиксированы в 2003 году. При этом в 2015 году о Путине положительно отзывались лишь 15% респондентов.

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Такой резкий скачок объясняется в первую очередь изменением настроений сторонников республиканской партии: если в 2015 году президента РФ одобряли лишь 12% из них, то в 2017 году его популярность возросла до 32%.

Сторонники демократов, напротив, стали более сдержанно относиться к главе РФ. В 2015 году в его пользу высказывались 15% опрошенных, в 2017 году — только 10%.

В целом о России благоприятно отзывается 28% американцев, 70% относятся к ней неодобрительно.

Исследователи отмечают, что опрос проводился на второй месяц президентства Дональда Трампа на фоне его заявлений о намерениях наладить отношения с Москвой.

Комментарии
28
Константин Дроздов
я видел как плачут пенсионеры получая пенсию в сбербанке,и при этом плачут реально!и такими словами путина вспоминают что жуть!
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Syber
Но СМИ США более мощное, чем российские СМИ и ведёт более агрессивную пропаганду против Путина, чем кто-либо ещё, или вы считаете западние СМИ слабенькими и беспомощными?
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Непрощённый Непрощённый
Дядя Володя - он не солнце нашей планеты))))))))))))))))))))))))))))) Он наша галактика - называется Млечный ПУТЬ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))О как))))))
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