Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — В России в 2016 году усилилось давление на свободу выражения мнений, заявила правозащитная организация Amnesty International в опубликованном в среду ежегодном докладе. «Ужесточились ограничения, налагаемые на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний», — говорится в нем.

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Правозащитники отмечают, что власти РФ в 2016 проводили политику по ужесточению законодательства в этой сфере. Наиболее ярким примером называют принятый в июне 2016 «пакет Яровой». «Мы отмечаем, что поправки, внесенные в антиэкстремистское законодательство, во многом противоречат тем обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках международного права», — заявил глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин.

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В реестр иностранных агентов за 2016 год были внесены десятки независимых правозащитных, экологических, женских и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе международное общество «Мемориал», «одна из ведущих некоммерческих организаций Российской Федерации, которая имеет давнюю историю», отмечают в организации. В докладе также говорится о «повсеместном и систематическом применении пыток и жестокого обращения» в местах содержания под стражей и колониях в России. Кроме того, в Amnesty International обращают внимание на проблему неоказания надлежащей медицинской помощи в местах содержания под стражей. Ситуация на Украине Конфликт в Донбассе в 2016 году продолжал оказывать негативное влияние на ситуацию с правами человека на Украине, говорится в докладе.

В нем сказано, что власти Украины, как и власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, «производили незаконные задержания с целью дальнейшего обмена пленными».

Независимые СМИ и гражданские активисты в 2016 году не получили возможности работать на территории ДНР и ЛНР, отмечают в Amnesty International. «С преследованиями и угрозами сталкивались и СМИ на подконтрольных властям Украины территориях, в первую очередь те, чья редакционная политика рассматривалась их критиками в качестве пророссийской или просепаратистской», — говорится в докладе. «Язык вражды» в мировой политике В целом в мировой политике в 2016 году активно использовался «язык вражды», заявляют правозащитники.

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«Тектонические политические сдвиги в 2016 году продемонстрировали эффективность языка вражды, использовавшегося политиками по всему миру. Успех предвыборной кампании Дональда Трампа, отмеченной рядом оскорбительных высказываний, — лишь один из примеров этого», — говорится в докладе. Использование этой риторики в 2016 году во многом определяло политику и практику большого количества государств: страны не реагировали на военные преступления, принимали законы, лишающие права просить убежища и нарушающие свободу выражения мнений, оправдывали пытки и расширяли полномочия полиции, отмечают в Amnesty International. «36 стран нарушали международное право, незаконно отправляя беженцев обратно в страны, где могли быть нарушены их права», — подчеркивается в докладе.

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В Amnesty International называют «незаконным и безответственным» соглашение Евросоюза с Турцией о возвращении беженцев обратно в эту страну, где, по словам правозащитников, не может быть гарантирована их безопасность. Мексика и США продолжают депортировать людей спасающихся от насилия в Центральной Америке, уже в 2017 году президент США Трамп подписал указ, который должен помешать беженцам, покинувшим зоны конфликта, въехать в страну, отмечается в докладе. По данным организации, «массовые репрессии» в 2016 году проводились в Китае, Египте, Эфиопии, Индии, Иране, Таиланде и Турции; Франция и Великобритания злоупотребляли мерами по обеспечению безопасности. «Первой целью были беженцы, но, если это продолжится в 2017 году, то под ударом окажется и другие группы. Что в свою очередь приведет к дальнейшим нападениям на основании расы, пола, гражданства и религии», — считает глава организации Салил Шетти, слова которого приводят в пресс-службе Amnesty International.