Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинский дипломат не удержался прокомментировать смерть Чуркина
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
Рогозин рaссказал, на что способны новейшие российские ракеты
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Лавров объяснил выходку Киева из-за смерти Чуркина – СМИ
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Кадыров написал обращение в связи со смертью Виталия Чуркина
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
16Скончался Виталий Чуркин
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
05:47 (мск), источник: Интерфакс

Amnesty International заявила об ухудшении ситуации со свободой слова в России

В своем годовом отчете правозащитники заявили, что в мировой политике в 2016 году активно использовался «язык вражды».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — В России в 2016 году усилилось давление на свободу выражения мнений, заявила правозащитная организация Amnesty International в опубликованном в среду ежегодном докладе.

«Ужесточились ограничения, налагаемые на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний», — говорится в нем.

Читайте также
Роскомнадзор запустил робота для поиска нарушений в СМИ

Правозащитники отмечают, что власти РФ в 2016 проводили политику по ужесточению законодательства в этой сфере. Наиболее ярким примером называют принятый в июне 2016 «пакет Яровой».

«Мы отмечаем, что поправки, внесенные в антиэкстремистское законодательство, во многом противоречат тем обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках международного права», — заявил глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин.

Читайте также
Песков считает чувствительным вопрос о публикациях данных сотрудников НКВД

В реестр иностранных агентов за 2016 год были внесены десятки независимых правозащитных, экологических, женских и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе международное общество «Мемориал», «одна из ведущих некоммерческих организаций Российской Федерации, которая имеет давнюю историю», отмечают в организации.

В докладе также говорится о «повсеместном и систематическом применении пыток и жестокого обращения» в местах содержания под стражей и колониях в России. Кроме того, в Amnesty International обращают внимание на проблему неоказания надлежащей медицинской помощи в местах содержания под стражей.

Ситуация на Украине

Конфликт в Донбассе в 2016 году продолжал оказывать негативное влияние на ситуацию с правами человека на Украине, говорится в докладе.

В нем сказано, что власти Украины, как и власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, «производили незаконные задержания с целью дальнейшего обмена пленными».

Независимые СМИ и гражданские активисты в 2016 году не получили возможности работать на территории ДНР и ЛНР, отмечают в Amnesty International.

«С преследованиями и угрозами сталкивались и СМИ на подконтрольных властям Украины территориях, в первую очередь те, чья редакционная политика рассматривалась их критиками в качестве пророссийской или просепаратистской», — говорится в докладе.

«Язык вражды» в мировой политике

В целом в мировой политике в 2016 году активно использовался «язык вражды», заявляют правозащитники.

Читайте также
Протестующие против Трампа мексиканцы встали живой стеной на границе с США

«Тектонические политические сдвиги в 2016 году продемонстрировали эффективность языка вражды, использовавшегося политиками по всему миру. Успех предвыборной кампании Дональда Трампа, отмеченной рядом оскорбительных высказываний, — лишь один из примеров этого», — говорится в докладе.

Использование этой риторики в 2016 году во многом определяло политику и практику большого количества государств: страны не реагировали на военные преступления, принимали законы, лишающие права просить убежища и нарушающие свободу выражения мнений, оправдывали пытки и расширяли полномочия полиции, отмечают в Amnesty International.

«36 стран нарушали международное право, незаконно отправляя беженцев обратно в страны, где могли быть нарушены их права», — подчеркивается в докладе.

Читайте также
Еврокомиссия не разрешила греческим островам принимать туристов из России без виз

В Amnesty International называют «незаконным и безответственным» соглашение Евросоюза с Турцией о возвращении беженцев обратно в эту страну, где, по словам правозащитников, не может быть гарантирована их безопасность. Мексика и США продолжают депортировать людей спасающихся от насилия в Центральной Америке, уже в 2017 году президент США Трамп подписал указ, который должен помешать беженцам, покинувшим зоны конфликта, въехать в страну, отмечается в докладе.

По данным организации, «массовые репрессии» в 2016 году проводились в Китае, Египте, Эфиопии, Индии, Иране, Таиланде и Турции; Франция и Великобритания злоупотребляли мерами по обеспечению безопасности.

«Первой целью были беженцы, но, если это продолжится в 2017 году, то под ударом окажется и другие группы. Что в свою очередь приведет к дальнейшим нападениям на основании расы, пола, гражданства и религии», — считает глава организации Салил Шетти, слова которого приводят в пресс-службе Amnesty International.

Всего в 2016 году Amnesty International зафиксировала серьезные нарушения прав человека в 159 странах.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
Трамп собрался заключить сделку с Россией
Парламент Великобритании одобрил аналог «закона Магнитского»
Эксперты не смогли быстро определить причины смерти Чуркина
СМИ узнали о просьбе Чайки к Медведеву о новых офисах
«Манчестер Сити» и «Монако» забили восемь голов в Лиге чемпионов
NASA объявило об экстренной пресс-конференции
Спорт
Пятерых российских лыжников не пустили на чемпионат мира Для некоторых из наших звезд решение Спортивного арбитражного суда может стать финальной точкой в карьере
Авто
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000 Китайский концерн Beijing Automobile Works (BAIC) выпустит новый внедорожник, который пока скрывается под кодовым номером 008
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь