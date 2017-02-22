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03:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Награды получили воины-афганцы в Иркутске

Награды воинам-афганцам вручил 21 февраля 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как сообщает пресс-служба правительства области, благодарности и благодарственные письма за плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи региона получили четверо участников областной общественной организации ветеранов Афганистана и участники боевых действий.

Сергей Левченко принял участие в патриотическом мероприятии «Пламя гордости за Победу», которое было посвящено Дню защитника Отечества и окончанию выполнения боевой задачи советскими войсками в Афганистане, которое отмечали 15 февраля. Мероприятие прошло в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, на нём побывали студенты нескольких вузов Иркутска.

«Две даты почти совпали по времени, они имеют один смысл. Отвага, мужество и храбрость наших военных превращаются в надежду и спасение для мирных жителей, — обратился Сергей Левченко к участникам встречи. — Я хочу поблагодарить всех, кто уже защищал нашу Родину, где бы это ни происходило, и пожелать молодым людям брать с вас пример. Поздравляю всех с праздником и желаю мирного неба над головой!».

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