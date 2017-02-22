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04:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Министра сельского хозяйства Хабаровского края привлекли к ответственности

Поводом стало умышленное неисполнение законных требований прокурора.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

По постановлению прокуратуры привлечен к административной ответственности министр сельского хозяйства Хабаровского края. Основанием для возбуждения дела стало невыполнение законных требований прокурора края в защиту прав сельхозпроизводителей, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Центральный районный суд г. Хабаровска по постановлению первого заместителя прокурора Хабаровского края привлек министра сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных территорий края к административной ответственности за игнорирование требований Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Так, в декабре 2016 года прокуратура края выявила нарушения бюджетного законодательства министерством сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных территорий края. Установлено, что в результате неверного применения размера ставки, на основании которой осуществляется расчет субсидии организациям производящим и реализующим куриное яйцо, открытые акционерные общества «Племптицезавод «Хабаровский» и «Птицефабрика «Комсомольская» в августе 2016 года недополучили полагающейся им субсидии в размере почти 3,5 млн рублей.

С целью устранения нарушения бюджетного законодательства прокурор края в адрес министерства внес представление. Однако министр законные требования прокурора отклонил и при этом, в нарушение Закона о прокуратуре Российской Федерации, не уведомил прокуратуру края о дате, времени и месте рассмотрения представления.

Привлекая министра к административной ответственности, суд указал, что требования прокурора об устранении нарушений бюджетного законодательства являлись законными и подлежали устранению.

По результатам рассмотрения постановления первого заместителя прокурора края суд привлек министра сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных территорий края к административной ответственности в виде штрафа в размере 2,5 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.

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