Юрий Трутнев: третий ВЭФ во Владивостоке будет еще интереснее

«Мы следим, чтобы у нас каждый следующий форум был интереснее и содержательнее предыдущего. Потому что это такая история, которая пишется каждый год. Если люди приедут и скажут, что было неинтересно, то в следующем году могут уже не приехать», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер отметил, что первый форум являлся открытием инвестиционного пространства Дальнего Востока.

«На втором форуме мы уже могли уверенно говорить, что у нас получается, показали проекты, планирующиеся территории опережающего развития. На третьем форуме мы хотим, чтобы говорили сами руководители проектов. К концу года у нас будет построено более 70 новых предприятий. Думаю, что их представители будут рассказывать, помогло ли им то, что они работали в ТОР, или нет, вовремя ли мы построили им газопровод, дорогу или линию электропередачи. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует. Никакие наши обещания это не заменят. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке», — сказал он.