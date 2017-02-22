Какие сюрпризы ждут казахстанцев в новой системе медстрахования

Об этих поправках в Алматы рассказали глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов и глава профильного фонда Елена Бахмутова.

Так, предлагается снизить ставки отчислений в ФОСМС для работодателей: отчисления работодателей будут увеличиваться с 1% начиная с 2018-го до 3% в последующие годы.

В первоначальном варианте проекта ОСМС предполагались иные цифры — от 2% до 5%.

Между тем взносы работников остаются на прежнем уровне — 1% они будут платить в фонд с 2019 года и 2% — с 2020-го.

Кроме того, предлагается расширить список льготников, за них отчисления будет делать государство. В него войдут:

неработающие граждане, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; выпускники очных отделений вузов (но только в течение трех календарных месяцев после завершения учебы; предполагается, что за это время они успеют найти работу);

неработающие оралманы (в течение года со дня регистрации), а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Казахстана;

относящиеся к категории незащищенных слоев населения — дети, пенсионеры, беременные женщины.

По последним данным, 2,2 млн казахстанцев относятся к категории самозанятых — таксисты, домработницы, швеи и так далее — и нигде не заявляют о своих доходах.

По задумке Минздрава, чтобы попасть в систему ОСМС, самозанятые граждане тоже должны будут ежемесячно оплачивать в Фонд медстрахования 5% от официально утвержденной в стране минимальной заработной платы, причем самостоятельно.

«Для того чтобы вовлечь таких людей в систему, нужно будет время. И действовать в данном случае мы будем методом кнута и пряника: до 2020 года самозанятые смогут получать бесплатную экстренную, первичную амбулаторную помощь и лечение при социально значимых заболеваниях — туберкулез, психиатрия, онкология, но… Никакой плановой стационарной помощи — самозанятым она будет оказана только после их отчислений в фонд. Причем за все те месяцы, которые были ранее просрочены», — рассказала Бахмутова.