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05:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с 23 февраля

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с наступающим праздником, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Источник: AP 2017

«Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству. Желаю Вам успехов, здоровья, осуществления намеченных планов», — отметил Владимир Путин в правительственной телеграмме, которую направил в адрес губернатора региона Вячеслава Шпорта.

Напомним, ранее к жителям края обратился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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