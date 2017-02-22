Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с 23 февраля

«Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Мы гордимся героическими страницами истории нашей страны, мужеством и стойкостью многих поколений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспечивал безопасность государства. С огромным уважением относимся к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству. Желаю Вам успехов, здоровья, осуществления намеченных планов», — отметил Владимир Путин в правительственной телеграмме, которую направил в адрес губернатора региона Вячеслава Шпорта.

Напомним, ранее к жителям края обратился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.