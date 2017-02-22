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06:23 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья наградил депутатов за благотворительную деятельность

Почётные грамоты губернатора Приморского края Владимира Миклушевского вручили депутатам Законодательного Собрания сегодня, 22 февраля. От имени главы региона депутатов наградил первый вице-губернатор Василий Усольцев.

Источник: Вести Приморье

За многолетнюю благотворительную деятельность и активную гражданскую позицию Почётные грамоты губернатора Приморского края вручены председателю комитета по региональной политике и законности Джамбулату Текиеву, депутату и генеральному директору ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктору Милушу, заместителю председателя комитета по экономической политике и собственности, генеральному директору КГБУ «Общественное телевидение Приморья» Алексею Козицкому.

Благодарность губернатора Приморского края объявлена заместителю председателя комитета по региональной политике и законности Валерию Кану.

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