Губернатор Приморья наградил депутатов за благотворительную деятельность

За многолетнюю благотворительную деятельность и активную гражданскую позицию Почётные грамоты губернатора Приморского края вручены председателю комитета по региональной политике и законности Джамбулату Текиеву, депутату и генеральному директору ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктору Милушу, заместителю председателя комитета по экономической политике и собственности, генеральному директору КГБУ «Общественное телевидение Приморья» Алексею Козицкому.
Благодарность губернатора Приморского края объявлена заместителю председателя комитета по региональной политике и законности Валерию Кану.