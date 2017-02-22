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08:00 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Сергей Меняйло пообещал помочь развитию малой авиации в Сибири

Полпред посетил аэродром Мочище.

Развитие малой авиации и подготовка пилотов-любителей позволят сформировать кадровый резерв летчиков и будет способствовать улучшению транспортной доступности сибирских регионов, сообщил журналистам полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

«Денег я не дам, я не уполномочен. Но если существуют какие-то барьеры, а они бывают — административные, где-то нормативно-правовые акты, законодательные вещи — значит, тогда надо понять суть проблемы и ее постараться решить. Тем более, денег бюджетных для всего этого не надо», — отметил полпред.

Полпред посетил аэродром Мочище, где учат летать пилотов-частников. Также здесь восстанавливают ретро-самолеты. Сергею Меняйло показали биплан По-2, легендарный ночной бомбардировщик Великой Отечественной войны, Ми-1, первый советский серийный вертолет. И еще одну летающую легенду — Ил-14 — первый советский правительственный самолет. Летал в Арктике, Антарктике, Сибири.

Для развития малой авиации, подчеркнул полпред, в России уже есть разработки новой модели самолета, предназначенного для выполнения задач малой авиации.

Он также отметил, что со своей стороны аппарат полпреда будет содействовать развитию спортивной авиации и подготовки летчиков, помогая в решении проблем административного характера.

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