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07:26 (мск), источник: УНИАН

Защита Фирташа оспорит решение о его экстрадиции

Защита Дмитрия Фирташа намерена оспорить в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека решение Высшего земельного суда Вены, который вчера, 21 февраля одобрил экстрадицию предпринимателя в США.

Источник: УНИАН

«Сегодняшнее решение Высшего земельного суда Вены об отмене решения первой инстанции стало неожиданным. Мы примем все необходимые меры и будем бороться с этим решением как в вышестоящем суде в Австрии (Верховном суде), так и в Европе в Европейском суде по правам человека», — заявил венский адвокат Фирташа, экс-министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер, передает агентство ТАСС.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля суд в Австрии удовлетворил апелляцию США, которые добиваются экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро. Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля 2015 года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В ноябре 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками — гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять остальных предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о «десятках миллионов евро незаконного происхождения».

В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.

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