За прогулы депутаты Заксобрания Приморья будут лишаться мандатов

Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

Борьба с необязательностью краевых депутатов приняла новый оборот. На очередном заседании ЗС ПК большинством голосов были приняты поправки в законе «О статусе депутата в Приморском крае», согласно которым полномочия парламентариев могут закончиться досрочно из-за систематических прогулов по неуважительным причинам. Отныне о своем отсутствии народные избранники должны будут заранее оповещать в письменной форме, сообщает ИА PrimaMedia.

Наибольший резонанс на очередном заседании ЗС ПК вызвало нововведение, которое предусматривает вычет денежных средств и досрочное снятие полномочий с депутатов за неоднократный пропуск заседаний ЗС ПК и комитетов, в которых они состоят. По мнению политиков, прогулы могут расцениваться, как уклонение от выполнения обязанностей депутата.

Стоит отметить, что лишение мандата грозит только тем, кто не явился на рабочие мероприятия в парламенте по неуважительным причинам. Если же депутат пропустил заседание из-за направления в служебную командировку за пределы края, находится в очередном оплачиваемом отпуске, временно нетрудоспособен, или ему помешали форс-мажорные обстоятельства, парламентарию не стоит беспокоиться по поводу досрочного снятия полномочий. Однако отныне о своем отсутствии он должен будет заблаговременно уведомить председателей Заксобрания и комитета.

— Разговоры о необходимости ужесточения трудовой дисциплины в депутатских кругах ходят не первый год, однако, все мы знаем, что основная деятельность депутата связана с работой на округах, где проходят встречи с населением, осуществляется помощь на местах. В связи с этим иногда не получается присутствовать на заседаниях. Я думаю, что в любом случае данные изменения в законе нужны, поскольку они дисциплинируют. Кроме того, повысится эффективность работы депутатов, и всего Законодательного собрания в целом. Так что будем тщательнее продумывать рабочий график, чтобы везде успевать и выполнять свои рабочие обязанности ещё более качественнее, — отметил депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан.

Целый перечень изменений в законе «О статусе депутата в Приморском крае» кворумом голосующих был принят на очередном заседании краевого парламента. Согласно поправкам парламентарии отныне вправе иметь не более семи помощников, работающих по срочному трудовому договору. Еще трое могут осуществлять деятельность на общественных началах. Также было решено, что все депутаты ЗС ПК, кроме председателя, должны входить в состав того или иного комитета.