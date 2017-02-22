Начальник УМВД Приморья поставил на вид главному коммунисту Владивостока за ГЛОНАСС-митинг

Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.

Начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, отвечая на претензии депутата-коммуниста Артема Самсонова на заседании краевого Законодательного собрания, перешел в риторическое наступление. Напомнив оппоненту о том, что 27 февраля тому предстоит суд по нарушениям на воскресном митинге против ЭРА-ГЛОНАСС, и призвал внимательнее следить за теми, кого «несет» трибуна и кто «впадает в транс» во время выступления перед гражданами, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Разговор начался с претензий Артема Самсонова к работе ведомства Афанасьева. Начальник УМВД в ответной реплике, вспомнил недавний митинг против системы ЭРА-ГЛОНАСС, который главный коммунист Владивостока, называет встречей с избирателями.

— Это вы будете доказывать в суде 27-го числа, — сказал Афанасьев. — Если вы пришли на встречу с избирателями, то не нарушайте порядок и не превращайте ее в митинг. Инициативная группа, которая отозвала заявление о митинге, не имеет к вам никакого отношения. И вы к ней тоже не имеете. И лозунги там касались не только ГЛОНАССа. Риторика вообще была запредельная. Вы же депутат! Мне, как начальнику УМВД, было удивительно это слушать. О каких ворах в законе во власти вы говорили? Покажите мне?

Глава краевой полиции также попросил быть аккуратнее с теми, кого «начинает нести трибуна» и кто «впадает в транс» вовремя выступления перед публикой.

Напомним, в воскресенье, 19 февраля во Владивостоке прошло несанкционированное публичное мероприятие — «народный сход» противников установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», который был согласован как митинг. За день до этого его отменили, о чем сообщил податель заявки — беспартийный депутат Думы Владивостока Андрей Галицких. Он рассказал, что у инициативной группы протестующих против «Эры» и представителей власти состоялась встреча, по итогам которой автовладельцы решили отказаться от митинга. Галицких также сообщил, что им было дано обещание решить все вопросы касательно системы до 13 марта.

И все же многие приморцы об отмене митинга узнали только на привокзальной площади в воскресенье. Заявив, что это не митинг, а собрание, и потому оно законно, мероприятие взялись провести депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов и его соратник по партии Максим Шинкаренко. Инициатива коммунистов вызвала недовольство у большинства автовладельцев, которые пришли на площадь высказаться об «ЭРА-ГЛОНАСС». С трибун же чаще звучали политические лозунги.