Начальник УМВД Приморья поставил на вид главному коммунисту Владивостока за ГЛОНАСС-митинг
Николай Афанасьев напомнил Артему Самсонову на заседании ЗС ПК об этике поведения депутата на массовых мероприятиях.
Николай Афанасьев напомнил Артему Самсонову на заседании ЗС ПК об этике поведения депутата на массовых мероприятиях.
Владивосток, 22 февраля, PrimaMedia.
Начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, отвечая на претензии
Разговор начался с претензий Артема Самсонова к работе ведомства Афанасьева. Начальник УМВД в ответной реплике, вспомнил недавний митинг против системы
— Это вы будете доказывать в суде 27-го числа, — сказал Афанасьев. — Если вы пришли на встречу с избирателями, то не нарушайте порядок и не превращайте ее в митинг. Инициативная группа, которая отозвала заявление о митинге, не имеет к вам никакого отношения. И вы к ней тоже не имеете. И лозунги там касались не только ГЛОНАССа. Риторика вообще была запредельная. Вы же депутат! Мне, как начальнику УМВД, было удивительно это слушать. О каких ворах в законе во власти вы говорили? Покажите мне?
Глава краевой полиции также попросил быть аккуратнее с теми, кого «начинает нести трибуна» и кто «впадает в транс» вовремя выступления перед публикой.
Напомним, в воскресенье, 19 февраля во Владивостоке прошло несанкционированное публичное мероприятие — «народный сход» противников установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», который был согласован как митинг. За день до этого его отменили, о чем сообщил податель заявки — беспартийный депутат Думы Владивостока Андрей Галицких. Он рассказал, что у инициативной группы протестующих против «Эры» и представителей власти состоялась встреча, по итогам которой автовладельцы решили отказаться от митинга. Галицких также сообщил, что им было дано обещание решить все вопросы касательно системы до 13 марта.
И все же многие приморцы об отмене митинга узнали только на привокзальной площади в воскресенье. Заявив, что это не митинг, а собрание, и потому оно законно, мероприятие взялись провести депутат Законодательного собрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов и его соратник по партии Максим Шинкаренко. Инициатива коммунистов вызвала недовольство у большинства автовладельцев, которые пришли на площадь высказаться об «ЭРА-ГЛОНАСС». С трибун же чаще звучали политические лозунги.