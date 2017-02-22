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07:21 (мск), источник: СуперОмск

Половина комиссии для выборов мэра Омска собрана — горсовет утвердил свою часть

Сегодня, 22 февраля, на внеочередном пленарном заседании омский горсовет утвердил половину состава комиссии по выборам мэра, куда войдет всего 12 человек — шестеро от губернатора и шестеро от ОГС.

Интересы горсовета будут защищать представители каждой из четырех фракций и двое почетных граждан Омска: Николай Чираков от единороссов, Леонид Михайленко от коммунистов, Алексей Ложкин от ЛДПР и Ирина Матвеенко от «Справедливой России», а также экс-ректор медицинского университета Александр Новиков и директор летно-технического колледжа Анатолий Якуш.

Губернатор пока своих представителей в комиссии не называет.

Работа комиссии начнется уже в начале марта — будут утверждены сроки конкурсного отбора, после чего претенденты смогут подать заявки в течение 20 дней, далее последует проверка и регистрация заявлений и собеседования каждого из кандидатов с членами комиссии, по итогам которого должны быть выбраны как минимум два претендента на пост мэра. Прошедшие отбор комиссии кандидаты будут рассматриваться на заседании горсовета, градоначальника пока планируется выбирать поименным голосованием — регламент голосования будет принят в марте. За будущего мэра должны проголосовать не меньше половины от установленной численности депутатов — как минимум 21 человек.

В своих притязаниях на кресло градоначальника открыто пока заявил только экс-депутат ЗС Виктор Жарков, как кандидат от партии КПРФ. ЛДПР, как стало известно «СуперОмску», выдвинет Антона Берендеева, ныне являющегося депутатом Заксобрания. Кроме того, губернатор Виктор Назаров в качестве возможных кандидатов называл управляющего омским отделением Сбербанка Игоря Меркулова, гендиректора «ОмскВодоканала» Сергея Шелеста и министра природных ресурсов Омской области Александра Винокурова.

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