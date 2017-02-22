Половина комиссии для выборов мэра Омска собрана — горсовет утвердил свою часть

Интересы горсовета будут защищать представители каждой из четырех фракций и двое почетных граждан Омска: Николай Чираков от единороссов, Леонид Михайленко от коммунистов, Алексей Ложкин от ЛДПР и Ирина Матвеенко от «Справедливой России», а также экс-ректор медицинского университета Александр Новиков и директор летно-технического колледжа Анатолий Якуш.

Губернатор пока своих представителей в комиссии не называет.

Работа комиссии начнется уже в начале марта — будут утверждены сроки конкурсного отбора, после чего претенденты смогут подать заявки в течение 20 дней, далее последует проверка и регистрация заявлений и собеседования каждого из кандидатов с членами комиссии, по итогам которого должны быть выбраны как минимум два претендента на пост мэра. Прошедшие отбор комиссии кандидаты будут рассматриваться на заседании горсовета, градоначальника пока планируется выбирать поименным голосованием — регламент голосования будет принят в марте. За будущего мэра должны проголосовать не меньше половины от установленной численности депутатов — как минимум 21 человек.