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08:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников предложил ОНФ совместно контролировать ремонт пермских дорог

ПЕРМЬ, 22 февраля, РИА ФедералПресс. Накануне врио губернатора Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с руководителями Общероссийского народного фронта в Прикамье. На встрече присутствовали представители реготделения ОНФ, а также члены краевого правительства и руководство администрации губернатора.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона пригласил «фронтовиков» к участию в мероприятиях по приемке дорог после ремонта.

«Для власти взаимодействие с такой уважаемой организацией, как ОНФ — это еще один канал обратной связи с населением и бизнесом. Вы знаете самые острые проблемы в крае и предлагаете варианты их решений. Поэтому правительству региона важно продолжать работать вместе с фронтом по вопросам, которые волнуют жителей Прикамья. Это и здравоохранение, образование, ЖКХ, ремонт и содержание дорожной сети. Приглашаем вас принять участие в контрольных мероприятиях по приемке автодорог после ремонта», — сказал Максим Решетников.

«Мы очень давно ждали такой встречи с руководством региона, потому что ОНФ, безусловно, состоялся как организация, которая выявляет проблемы и может предложить решение. Эта схема будет закончена, когда мы начнем действовать совместно. Будем работать в едином ключе и, я полагаю, это принесет положительный результат», — отметил глава исполкома ОНФ в Прикамье Евгений Симакин.

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