Решетников предложил ОНФ совместно контролировать ремонт пермских дорог

Глава региона пригласил «фронтовиков» к участию в мероприятиях по приемке дорог после ремонта.

«Для власти взаимодействие с такой уважаемой организацией, как ОНФ — это еще один канал обратной связи с населением и бизнесом. Вы знаете самые острые проблемы в крае и предлагаете варианты их решений. Поэтому правительству региона важно продолжать работать вместе с фронтом по вопросам, которые волнуют жителей Прикамья. Это и здравоохранение, образование, ЖКХ, ремонт и содержание дорожной сети. Приглашаем вас принять участие в контрольных мероприятиях по приемке автодорог после ремонта», — сказал Максим Решетников.

«Мы очень давно ждали такой встречи с руководством региона, потому что ОНФ, безусловно, состоялся как организация, которая выявляет проблемы и может предложить решение. Эта схема будет закончена, когда мы начнем действовать совместно. Будем работать в едином ключе и, я полагаю, это принесет положительный результат», — отметил глава исполкома ОНФ в Прикамье Евгений Симакин.