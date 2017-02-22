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08:35 (мск), источник: NewsKo

Пермские депутаты дважды перенесли рассмотрение вопроса о ТБО

На комитете по бюджету и налогам в Пермской гордуме первый заместитель начальника городского департамента ЖКХ Павел Ситкин попросил думцев перенести решение по вопросу реализации полномочий городской администрации в сфере обращения с бытовыми отходами на территории Перми с 1 марта на 1 октября 2017 года.

По его словам, департамент ЖКХ должен ориентироваться на краевые правовые акты, которые ещё до конца не утверждены. Однако это не означает, что вопрос не решается совсем.

«Краевое минсроительства и ЖКХ разработало проект по сбору ТБО, и вчера он был отправлен в муниципалитеты для согласования», — сказал Ситкин.

Предложение об очередном переносе сроков не устроило депутатов. В частности, некоторые из думцев посчитали сложившуюся ситуацию свидетельством того, что механизм взаимодействия между краевой и городской администрацией не выработан. Так, депутат Наталья Мельник заметила, что если затем думцы перенесут срок рассмотрения решения по этому вопросу в третий раз, то «это будет очень некрасиво».

Напомним, в апреле прошлого года в гордуме решили, что до 1 октября 2016 года вопрос участия Перми в организации мест по сбору, хранению и обезвреживанию ТБО на территории города должен быть решён с правительством края. Затем это срок был перенесён на 1 марта 2017 года.

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