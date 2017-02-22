Пермские депутаты дважды перенесли рассмотрение вопроса о ТБО

По его словам, департамент ЖКХ должен ориентироваться на краевые правовые акты, которые ещё до конца не утверждены. Однако это не означает, что вопрос не решается совсем.

«Краевое минсроительства и ЖКХ разработало проект по сбору ТБО, и вчера он был отправлен в муниципалитеты для согласования», — сказал Ситкин.

Предложение об очередном переносе сроков не устроило депутатов. В частности, некоторые из думцев посчитали сложившуюся ситуацию свидетельством того, что механизм взаимодействия между краевой и городской администрацией не выработан. Так, депутат Наталья Мельник заметила, что если затем думцы перенесут срок рассмотрения решения по этому вопросу в третий раз, то «это будет очень некрасиво».

Напомним, в апреле прошлого года в гордуме решили, что до 1 октября 2016 года вопрос участия Перми в организации мест по сбору, хранению и обезвреживанию ТБО на территории города должен быть решён с правительством края. Затем это срок был перенесён на 1 марта 2017 года.