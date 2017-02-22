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08:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Заньер: ситуация в Донбассе остается сложной

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Ситуация в Донбассе остается сложной и есть опасения, что боевые действия могут возобновиться, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Похоже на то, что действия продолжаются. У меня нет последних подтверждений, но ситуация не выглядит слишком хорошо. То, что мы видим в некоторых районах, это боевые действия, как мы это называем, с использованием в основном легкого вооружения. Однако в некоторых случаях также используются взрывчатки, что означает, что они также используют минометы и другое тяжелое вооружение, что является нарушением режима прекращения огня», — заявил Заньер в интервью агентству Рейтер.

По его словам, ситуация остается сложной и все еще есть опасения того, что очередная фаза военных действий возобновится. Он добавил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил его, что властям были переданы инструкции по предоставлению ОБСЕ информации касательно отвода тяжелого вооружения.

«Сейчас мы это проверяем», — заявил Заньер, добавив, что подтверждение будет получено не ранее среды. «У меня нет доказательств или информации, передаваемой со стороны сепаратистов», — заявил он.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашенияоб отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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