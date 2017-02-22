Климкин призвал реформировать Совбез ООН

«Совет безопасности должен быть способным давать действенный ответ на кровавые конфликты независимо от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности», — сказал Климкин, выступая на открытых дебатах в Совете безопасности ООН на министерском уровне на тему «Соблюдение международного мира и безопасности: конфликты в Европе».

По его словам, в дальнейшем неприемлемо, чтобы пункт Устава ООН о том, что «сторона спора должна воздерживаться от голосования», «и дальше вопиющее пренебрегался». Крайне необходимо ввести четкие процедуры для надлежащего выполнения этой статьи, подчеркнул Климкин.