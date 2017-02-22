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08:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Климкин призвал реформировать Совбез ООН

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин призвал реформировать Совет безопасности ООН, чтобы устранить злоупотребления правом вето постоянными членами, сообщает «Радио Свобода».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Совет безопасности должен быть способным давать действенный ответ на кровавые конфликты независимо от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности», — сказал Климкин, выступая на открытых дебатах в Совете безопасности ООН на министерском уровне на тему «Соблюдение международного мира и безопасности: конфликты в Европе».

По его словам, в дальнейшем неприемлемо, чтобы пункт Устава ООН о том, что «сторона спора должна воздерживаться от голосования», «и дальше вопиющее пренебрегался». Крайне необходимо ввести четкие процедуры для надлежащего выполнения этой статьи, подчеркнул Климкин.

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