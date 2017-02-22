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10:19 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси утверждены авиационные правила аэродромного обеспечения полетов госавиации

Постановление Министерства обороны от 15 ноября 2004 года № 68 «Об утверждении Авиационных правил эксплуатации аэродромов государственной авиации» признано утратившим силу.

Источник: БЕЛТА

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены авиационные правила аэродромного обеспечения полетов государственной авиации. Постановление Министерства обороны Беларуси от 19 декабря 2016 года № 39 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правилами закреплен единый порядок организации аэродромного обеспечения полетов, эксплуатации, маркировки аэродромов (вертодромов), посадочных площадок, неподвижных объектов и сооружений, расположенных на приаэродромной территории и за ее пределами, а также определены обязанности должностных лиц, участвующих в их эксплуатации.

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Предусмотрено, что республиканские органы государственного управления, в деятельности по предназначению которых используется государственная авиация, и в ДОСААФ на основании требований авиационных правил при необходимости могут разрабатывать свои инструкции, где определяются частные особенности.

Определены подходы к организации посадочных площадок, маркировке искусственных покрытий аэродромов, грунтовых взлетно-посадочных полос, высотных препятствий, их содержанию в летний и зимний период, обеспечению безопасности и др.

Постановление Минобороны согласовано с руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета, Государственного военно-промышленного комитета и республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту».

Постановление Министерства обороны от 15 ноября 2004 года № 68 «Об утверждении Авиационных правил эксплуатации аэродромов государственной авиации» признано утратившим силу.

Документ вступил в силу 20 января 2017 года.

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