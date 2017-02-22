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08:41 (мск), источник: NewsKo

Артур Гайнанов уходит с должности начальника отдела информации в другое подразделение краевого управления МВД

Артур Гайнанов переводится с должности начальника отдела информации и общественных связей в другое подразделение ГУ МВД по Пермскому краю. Он сообщает об этом на своей странице в Facebook.

«В жизни каждого человека наступает момент, когда стоит обернуться назад, оценить свои достижения, выбрать новый или продолжить намеченный курс движения, движения вперёд! Четыре года увлекательнейшего, интересного, а бывало и штормового путешествия в пресс-службе регионального главка пронеслись словно один миг. И я благодарен всем причастным — журналистам, коллегам за плодотворное сотрудничество, понимание, конструктивный диалог!», — пишет он.

До 26 февраля Артур Гайнанов проработает в должности начальника отдела информации, а уже с 27 февраля намерен продолжить службу в другом, не менее интересном в плане работы подразделении.

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