Назарбаев: Мне частенько пишут о плагиате в научных работах
Нурсултан Назарбаев предложил создать при Национальной академии наук РК орган по этике, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Нурсултан Назарбаев предложил создать при Национальной академии наук РК орган по этике, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Этот орган, по его словам, должен будет разработать кодекс по этике публикаций, кодекс ученого. Об этом президент заявил в ходе сессии общего собрания НАН РК. Назарбаев отметил, что в развитии казахстанской науки существует ряд проблемных вопросов.
«Казахстанские ученые активно патентуют свои результаты, однако подавляющее большинство патентов не востребованы. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. К сожалению, в научных работах нередко содержится плагиат, о чем мне частенько пишут», — сказал глава государства.
Говоря о финансировании науки, глава государства привел пример Сингапура, где есть правило, что правительство выделяет ученому столько же денег, сколько он смог привлечь от частного бизнеса, что позволяет увеличить долю частных инвестиций в науку.
Также Назарбаев поручил МОН РК совместно с академиями и вузами продвигать свои научные работы в международные рейтинговые базы.
«Не менее половины научных статей должны публиковаться на английском языке. Они должны быть доступны в электронном формате и включены в мировые базы данных. Это нужно для вхождения в глобальное научное пространство», — сказал Назарбаев.
Помимо этого, он поручил учредить дополнительные гранты лучшим исследователям для прохождения научной стажировки в научных центрах мирового уровня, а также изучить вопрос выделения грантов для проведения исследований молодыми учеными из стран Центральной Азии для исследований в Казахстане.
Отметим, в настоящий момент НАН РК включает в себя 237 членов, среди которых 135 академиков и 102