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09:20 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев: Мне частенько пишут о плагиате в научных работах

Нурсултан Назарбаев предложил создать при Национальной академии наук РК орган по этике, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Этот орган, по его словам, должен будет разработать кодекс по этике публикаций, кодекс ученого. Об этом президент заявил в ходе сессии общего собрания НАН РК. Назарбаев отметил, что в развитии казахстанской науки существует ряд проблемных вопросов.

«Казахстанские ученые активно патентуют свои результаты, однако подавляющее большинство патентов не востребованы. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. К сожалению, в научных работах нередко содержится плагиат, о чем мне частенько пишут», — сказал глава государства.

Говоря о финансировании науки, глава государства привел пример Сингапура, где есть правило, что правительство выделяет ученому столько же денег, сколько он смог привлечь от частного бизнеса, что позволяет увеличить долю частных инвестиций в науку.

Также Назарбаев поручил МОН РК совместно с академиями и вузами продвигать свои научные работы в международные рейтинговые базы.

«Не менее половины научных статей должны публиковаться на английском языке. Они должны быть доступны в электронном формате и включены в мировые базы данных. Это нужно для вхождения в глобальное научное пространство», — сказал Назарбаев.

Помимо этого, он поручил учредить дополнительные гранты лучшим исследователям для прохождения научной стажировки в научных центрах мирового уровня, а также изучить вопрос выделения грантов для проведения исследований молодыми учеными из стран Центральной Азии для исследований в Казахстане.

Отметим, в настоящий момент НАН РК включает в себя 237 членов, среди которых 135 академиков и 102 члена-корреспондента, 14 иностранных и 88 почетных членов. Объем финансирования науки к 2020 году должен составить 2 процента от ВВП и приблизиться к уровню западноевропейских стран.

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