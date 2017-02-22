Крымская делегация посетит Вьетнам в 2017 году

Матвиенко находится с официальным визитом в столице Вьетнама 20—22 февраля .

«В этом году запланирован визит во Вьетнам делегации Республики Крым. Хочу заверить вас, что этот субъект Российской Федерации обладает огромным потенциалом для развития связей с вьетнамскими партнерами. Рассчитываем на установление рабочих контактов между Крымом и регионами Вьетнама», — сказала Матвиенко.

«Мне кажется, что вьетнамцы как никто понимают чувства крымчан, которые в 2014 году воссоединились со своей родиной Россией. Ваш народ испытал горечь и разделение, но в результате самоотверженной борьбы народ Вьетнама воссоединился, была восстановлена целостность государства», — добавила она.