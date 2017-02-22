Владимир Компанейщиков: Не очень правильно, если я войду в комиссию по выборам мэра Омска

Сегодня, 22 февраля в Горсовете Омска вице-губернатор Владимир Компанейщиков прокомментировал журналистам предстоящие выборы главы города.

Отметим, что по новой системе, кандидатов на этот пост представит комиссия из 12 человек, 6 из которых предстоит назначить губернатору. При этом шесть других членов уже утвердил сегодня Горсовет. Это лидеры политических фракций в городском парламенте: от партии ЛДПР Алексей Ложкин, от «Единой России» — Николай Чираков, от КПРФ — Леонид Михайленко, от «Справедливой России» — и.о. главы фракции Ирина Матвеенко. Также в «горсоветовскую» комиссию войдут почетные граждане Омска Анатолий Якуш и Александр Новиков.

При этом комиссия от губернатора пока не сформирована.

— Владимир Борисович, когда будет сформирован состав конкурсной комисисии по выборам мэра Омска от губернатора?

— Мы ждали, когда кандидатов утвердит Горсовет. Это очень серьезный вопрос для правительства -выборы мэра. Поэтому решение губернатора должно быть объективным и профессиональным, в комиссию должны входить люди со справедливостью, достоинством и честью. Мы не планируем спешить с этим вопросом. Может, Горсовет чуть-чуть форсирует события. Желающих войти в комиссию очень много. Мне писали в «Фэйсбуке».

— Есть какая-то конкретная дата, когда будут названы члены этой комиссии?

— Я думаю, это произойдет после международного женского дня, не раньше. У Виктора Ивановича Назароова очень серьезный график: в начале следующей недели он вылетает в Сочи на международный экономический форум. Там женщин нудно поздравить. Нет, мы не спешим. Эта комиссия должна представлять весь спектр общественных мнений.

— По некоторым данным, вы можете войти в эту комиссию. Насколько это соответствует действительности?

— Все зависит от решения губернатора. Я в данном отношении нахожусь в позиции четкой субординации. Считаю, что не очень правильно мне войти в состав комиссии. Считаю, там чиновников вообще быть не должно.

— Как бы вы прокомментировали решение Горсовета принять такой состав от городского парламента?

— Я бы не стал это никак комментировать в формате «согласен-не согласен». Мы с уважением относимся к любому решению Горсовета. На мой взгляд, в комиссии редставлены все партии, которые могут влиять на выбор градоначальника. Почетные граждане тоже, без сомнения. достойные люди. И я рад, что выборы мэра пройдут без особого напряжения и конфликтов.