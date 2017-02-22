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09:59 (мск), источник: Informburo.kz

Скандал в новом министерстве: один из управленцев задержан за взятку

При получении взятки задержан заместитель директора юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Источник: Informburo.kz

При получении взятки в размере 6,2 млн тенге задержан заместитель директора юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Е. Арпабаев, сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области.

«Незаконное вознаграждение он получил от представителя одного из госпредприятий области за подписание договора о государственных закупках с Комитетом по государственным материальным резервам Министерства», — сообщается в релизе.

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Арпабаев водворён в ИВС УВД г. Усть-Каменогорск. Проводится досудебное расследование. Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК образовали в октябре 2016 года.

Основными направлениями деятельности нового министерства является реализация государственной политики в области оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, кибербезопасности, мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа.

Новому министерству перешли следующие функции и полномочия: в сфере оборонной промышленности — от Министерства обороны Республики Казахстан; в сфере космической деятельности — от Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан; в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва — от Министерства национальной экономики Республики Казахстан; в сфере обеспечения информационной безопасности от Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан и обеспечения информационной безопасности в области информатизации и связи — от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

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