Скандал в новом министерстве: один из управленцев задержан за взятку

При получении взятки в размере 6,2 млн тенге задержан заместитель директора юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Е. Арпабаев, сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области.

«Незаконное вознаграждение он получил от представителя одного из госпредприятий области за подписание договора о государственных закупках с Комитетом по государственным материальным резервам Министерства», — сообщается в релизе.