Скандал в новом министерстве: один из управленцев задержан за взятку
При получении взятки задержан заместитель директора юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.
При получении взятки задержан заместитель директора юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.
При получении взятки в размере 6,2 млн тенге задержан заместитель директора юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Е. Арпабаев, сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по
«Незаконное вознаграждение он получил от представителя одного из госпредприятий области за подписание договора о государственных закупках с Комитетом по государственным материальным резервам Министерства», — сообщается в релизе.
Арпабаев водворён в ИВС УВД г.
Основными направлениями деятельности нового министерства является реализация государственной политики в области оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, кибербезопасности, мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой
Новому министерству перешли следующие функции и полномочия: в сфере оборонной промышленности — от Министерства обороны Республики Казахстан; в сфере космической деятельности — от Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан; в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва — от Министерства национальной экономики Республики Казахстан; в сфере обеспечения информационной безопасности от Канцелярии