Назарбаев: Если проблема возникает, у нас создают министерство, не зная, для чего оно нужно
«Но мы это проходили. Наука не требует мощного вертикального управления».
«Но мы это проходили. Наука не требует мощного вертикального управления».
Нурсултан Назарбаев высказался об идее создать в Казахстане Министерство науки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент прокомментировал мысль, озвученную представителями делегации из Молдавии, о том, что руководитель национальной академии наук в их стране получает статус министра.
«Ваше замечание насчет того, чтобы президента академии наук сделать министром хорошо воспринято было. Особенно президентами академий наук. Но мы это проходили. Наука не требует мощного вертикального управления. Создадим, это не вопрос. У нас хороший опыт есть: если проблема возникает — создать
«Мы сделали
Отметим, Главе государства вручили медаль имени Николая Милеску Спэтару — выдающегося молдавского ученого, философа, мыслителя, географа, путешественника, за высокий вклад в развитие и укрепление дружбы и сотрудничество между Казахстаном и Молдавией. Ранее депутат Галина Баймаханова в ходе правительственного часа предложила разделить Министерство образования и науки.
«Мое предложение убрать из названия вашего министерства (обращается к главе МОН РК Ерлану Сагадиеву — прим. автора) слово “наука” — это не просто прихоть. В последнее время наша наука раздерганная, есть фундаментальная, есть прикладная, есть частное влияние на науку, есть