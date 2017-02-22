Назарбаев: Если проблема возникает, у нас создают министерство, не зная, для чего оно нужно

«Ваше замечание насчет того, чтобы президента академии наук сделать министром хорошо воспринято было. Особенно президентами академий наук. Но мы это проходили. Наука не требует мощного вертикального управления. Создадим, это не вопрос. У нас хороший опыт есть: если проблема возникает — создать какое-нибудь министерство, не зная для чего оно нужно. Это будет еще один бюрократический орган, куда будут ходить все ученые, просить деньги», — подчеркнул Президент.

«Мы сделали по-другому. У нас пять ступеней было, чтобы деньги попали к ученому. Сначала какому-то центру отраслевому, потом министерства науки комитет, потом министерство, потом ученый совет, потом только наука. Мы все это убрали. Оставили три. Если ученый совет, который должен быть солидным, посчитает, что эта работа, открытие необходимо и есть новация, сразу идет финансирование. Что плохого?», — сказал Назарбаев.

Отметим, Главе государства вручили медаль имени Николая Милеску Спэтару — выдающегося молдавского ученого, философа, мыслителя, географа, путешественника, за высокий вклад в развитие и укрепление дружбы и сотрудничество между Казахстаном и Молдавией. Ранее депутат Галина Баймаханова в ходе правительственного часа предложила разделить Министерство образования и науки.