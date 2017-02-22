Краевые власти создали межведомственную рабочую группу по контролю госзакупок
В Прикамье будет создана межведомственная рабочая группа по контролю госзакупок, которую возглавит первый
В Прикамье будет создана межведомственная рабочая группа по контролю госзакупок, которую возглавит первый
Об этом сегодня на заседании правительства края заявил и.о. губернатора Максим Решетников.
По его словам, в состав межведомственной группы войдут представители министерства по контролю в сфере закупок, Минфина, а также УФАС по Пермскому краю. Основной задачей группы станет контроль конкурсной документации. По мнению главы региона, контроль должен быть перенесен с этапа подведения итогов и жалоб в УФАС на этап предварительного анализа конкурсной документации.
Ольга Антипина сообщила, что в 2016 году в Пермском крае было проведено 528 закупок, из них только 36 были объявлены органами госвласти, остальные пришлись на различные учреждения. В январе в плане стояли закупки на 19,5 млрд руб., а к концу года их объем увеличился в 2,7 раза и составил 44,5 млрд руб. За год
Максим Решетников подчеркнул, что задача текущего года — научиться отслеживать целесообразность закупок, а также наладить экспертизу достоверности цены. «Думаю, все это позволит создать прозрачность закупок, их подконтрольность, а также позволит сделать их более понятными бизнесу», — подчеркнул глава региона.