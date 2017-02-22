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10:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти создали межведомственную рабочую группу по контролю госзакупок

В Прикамье будет создана межведомственная рабочая группа по контролю госзакупок, которую возглавит первый вице-премьер Ольга Антипина.

Об этом сегодня на заседании правительства края заявил и.о. губернатора Максим Решетников.

По его словам, в состав межведомственной группы войдут представители министерства по контролю в сфере закупок, Минфина, а также УФАС по Пермскому краю. Основной задачей группы станет контроль конкурсной документации. По мнению главы региона, контроль должен быть перенесен с этапа подведения итогов и жалоб в УФАС на этап предварительного анализа конкурсной документации.

Ольга Антипина сообщила, что в 2016 году в Пермском крае было проведено 528 закупок, из них только 36 были объявлены органами госвласти, остальные пришлись на различные учреждения. В январе в плане стояли закупки на 19,5 млрд руб., а к концу года их объем увеличился в 2,7 раза и составил 44,5 млрд руб. За год контрольно-ревизионное управление Минфина провело 86 проверок в отношении органов государственной и муниципальной власти, подведомственных им учреждений, а также краевого ФОМС, выявлено 1358 фактов нарушения законодательства о контрактной системе.

Максим Решетников подчеркнул, что задача текущего года — научиться отслеживать целесообразность закупок, а также наладить экспертизу достоверности цены. «Думаю, все это позволит создать прозрачность закупок, их подконтрольность, а также позволит сделать их более понятными бизнесу», — подчеркнул глава региона.

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