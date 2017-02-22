В Уфе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства образования РБ
В Уфе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства образования Республики Башкортостан.
В Уфе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства образования Республики Башкортостан.
Ведомство подвело итоги деятельности за прошлый год и обозначило основные задачи на предстоящий.
С основными докладами выступили
Также в рамках коллеги была проведена показательная
По мнению организаторов, основной задачей игры является формирование командного духа и раскрытие индивидуальных способностей детей.