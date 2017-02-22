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10:16 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства образования РБ

В Уфе состоялось расширенное заседание коллегии Министерства образования Республики Башкортостан.

Ведомство подвело итоги деятельности за прошлый год и обозначило основные задачи на предстоящий.

С основными докладами выступили вице-премьер Правительства Салават Сагитов, министр образования Гульназ Шафикова.

Также в рамках коллеги была проведена показательная спортивно-образовательная игра «Защитники, вперед!».

По мнению организаторов, основной задачей игры является формирование командного духа и раскрытие индивидуальных способностей детей.

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