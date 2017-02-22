Янукович обратился с письмом к мировым лидерам

Письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, адресовано президентам Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

«Хочу проинформировать вас об определенных фактах, которые имели место в Украине в феврале 2014 года и привели к эскалации вооруженного конфликта в сердце Европы. Данным событиям необходимо дать объективную правовую оценку, как в Украине, так и на международном уровне», — пишет Янукович.