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10:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирской академии госслужбы и управления — новый ректор

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Распоряжением Главы Башкортостана Рустэма Хамитова ректором Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан» назначен Ильгиз Кызыргулов.

Кызыргулов Ильгиз Раянович родился 4 ноября 1976 года в деревне Байгужа Ишимбайского района. Окончил Башкирский государственный университет. Доктор физико-математических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ассистентом кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета.

В 2003—2006 годах — старший преподаватель, доцент кафедры теоретической физики Башкирского государственного университета.

В 2006 году — главный специалист отдела образования и науки Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2006—2009 годах — проректор по учебной работе и связям с общественностью Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой.

В 2009—2010 годах — начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования при Министерстве образования РБ.

В 2010—2011 годах — директор Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.

В 2011—2012 годах — ректор Стерлитамакской государственной педагогической академии имени З. Биишевой.

В 2012—2013 годах — проректор по воспитательной работе Башкирского государственного университета.

В 2013—2015 годах — проректор по учебной работе Башкирского государственного университета.

В 2015—2017 годах — директор Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета.

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